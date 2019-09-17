砂斯里安曼飆至365點 全國首個危險水平地區

（八打靈再也17日訊）昨日教育部宣布雪州138所學校今天停課後，煙霾情況不見好轉，反而節節攀升，包括東馬砂拉越的斯里安曼（Sri Aman）空污指數飆至365點，已經衝破非常不健康水平，成為全國首個空污指數達到危險水平的地區。
截至今早8時，全國68個偵測站中，只剩3個地區空污指數處於良好水平，其它32個是中等水平，29個屬於不健康，3個是非常不健康以及1個達到危險水平。
斯里安曼從凌晨3時開始，數據已經飆至危險水平達到311點，此後每小時更新的數據，一路攀升至今早8時，已經來到365點。
全國僅剩3個地區屬於良好水平：
玻璃市加央（Kangar）21點
吉打蘭卡威（Langkawi）31點
亞羅士打（Alor Setar）29點
3個非常不健康的地區：
森州波德申（Port Dickson）211點
巴生佐漢斯迪亞（Johan Setia Klang）232點
砂州古晉（Kuching）219點
29個不健康水平的地區：
霹靂
斯里曼絨（Seri Manjung）177點
吉隆坡
峇都慕達（Batu Muda）156點
蕉賴（Cheras）146點
布城（Putrajaya）179點
雪蘭莪
瓜拉雪蘭莪（Kuala Selangor）174點
八打靈再也（Petaling Jaya）159點
莎亞南（ Shah Alam）170點
巴生（Klang）193點
萬津（Banting）174點
森美蘭
汝來（Nilai）199點
芙蓉（Seremban）174點
馬六甲
亞羅牙也（Alor Gajah）177點
武吉南眉（Bukit Rambai ）192點
馬六甲市區（Bandaraya Melaka）168點
柔佛
昔加末（Segamat）145點
峇株巴轄（Batu Pahat）112點
居鑾（Kluang）109點
東甲（Tangkak）132點
彭亨
淡馬魯（Temerloh）137點
而連突（Jerantut）112點
關丹（Indera Mahkota） 118點
砂拉越
美里ILP 107點
美里（Miri） 126點
三馬拉如（Samalaju）113點
民都魯（Bintulu）129點
沐膠（Mukah）140點
詩巫（Sibu）166點
泗里街（Sarikei ）148點
三馬拉漢（Samarahan）160點
空氣污染指數0至50點為良好水平，51至100點為中等水平，101至200點為不健康水平，201至300點為極度不健康水平，300點以上則為危險水平。
欲知更多空氣污染指數詳情，可以遊覽http://apims.doe.gov.my .