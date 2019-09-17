砂斯里安曼飆至365點 全國首個危險水平地區

（八打靈再也17日訊）昨日教育部宣布雪州138所學校今天停課後，煙霾情況不見好轉，反而節節攀升，包括東馬砂拉越的斯里安曼（Sri Aman）空污指數飆至365點，已經衝破非常不健康水平，成為全國首個空污指數達到危險水平的地區。

截至今早8時，全國68個偵測站中，只剩3個地區空污指數處於良好水平，其它32個是中等水平，29個屬於不健康，3個是非常不健康以及1個達到危險水平。

斯里安曼從凌晨3時開始，數據已經飆至危險水平達到311點，此後每小時更新的數據，一路攀升至今早8時，已經來到365點。

全國僅剩3個地區屬於良好水平：

玻璃市加央（Kangar）21點

吉打蘭卡威（Langkawi）31點

亞羅士打（Alor Setar）29點

3個非常不健康的地區：

森州波德申（Port Dickson）211點

巴生佐漢斯迪亞（Johan Setia Klang）232點

砂州古晉（Kuching）219點

29個不健康水平的地區：

霹靂

斯里曼絨（Seri Manjung）177點

吉隆坡

峇都慕達（Batu Muda）156點

蕉賴（Cheras）146點

布城（Putrajaya）179點

雪蘭莪

瓜拉雪蘭莪（Kuala Selangor）174點

八打靈再也（Petaling Jaya）159點

莎亞南（ Shah Alam）170點

巴生（Klang）193點

萬津（Banting）174點

森美蘭

汝來（Nilai）199點

芙蓉（Seremban）174點

馬六甲

亞羅牙也（Alor Gajah）177點

武吉南眉（Bukit Rambai ）192點

馬六甲市區（Bandaraya Melaka）168點

柔佛

昔加末（Segamat）145點

峇株巴轄（Batu Pahat）112點

居鑾（Kluang）109點

東甲（Tangkak）132點

彭亨

淡馬魯（Temerloh）137點

而連突（Jerantut）112點

關丹（Indera Mahkota） 118點

砂拉越

美里ILP 107點

美里（Miri） 126點

三馬拉如（Samalaju）113點

民都魯（Bintulu）129點

沐膠（Mukah）140點

詩巫（Sibu）166點

泗里街（Sarikei ）148點

三馬拉漢（Samarahan）160點

空氣污染指數0至50點為良好水平，51至100點為中等水平，101至200點為不健康水平，201至300點為極度不健康水平，300點以上則為危險水平。

欲知更多空氣污染指數詳情，可以遊覽http://apims.doe.gov.my .