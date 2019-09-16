家門前搬物 3婦被匪盯上 刀棍齊上搶手袋







（八打靈再也16日訊）3名華裔婦女外出購物回家時遭匪徒盯上，過後，2名分持刀棍的匪徒伺機衝前劫掠其中1名婦女的手提袋不果後，竟老羞成怒的以刀背及木棍打傷該名婦女，混亂中，匪徒從車內掠走1個手提袋，並由兩名同黨以轎車接應逃走。

這起劫案是於週一下午約1時發生在斯里白沙羅區達瑪路1間住屋前面，事發後，受害者的家人把閉路電視所錄下的劫案過程上載到社交媒體，以警惕市民。

閉路電視所拍下的畫面顯示，匪車所乘坐的交通工具為褐色的寶騰賽佳。此外，據受害者形容，幹案的匪徒全程口操馬來話，且樣貌酷似馬來人。

不幸遇劫的55歲梁女士說，事發時，她和現年56歲的姐姐，以及來自新加坡的67歲表姐是準備出席親人的婚宴。

“事发时，我们甫从甲洞购物回家，并把轿车停在家门前，正当我们忙著搬东西时，1辆褐色的轿车倒车进来，然后，两名各戴鸭舌帽的男子从车内下来，其中1名戴口罩的匪徒手持巴冷刀，另1人则手持木棍。”

她說，刀匪企圖掠奪其表姐的手提袋，但表姐緊握不放，結果，其表姐被對方拖倒在地，混亂中，表姐的左手肘被刀匪以刀背劈得瘀腫，背部也遭木棍匪以棍猛擊。

“接著，匪徒又从轿车司机位隔壁的副驾驶座取走我姐姐的手提袋，内有数百令吉现款、信用卡及个人证件。”

她披露，匪徒得逞後即迅速跳進匪車，並由同黨接應逃走。

她與姐姐及表姐在事發後據情報警，而靈市警方目前正在調查此案。