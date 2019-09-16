丹州連串火災 警扣2男童助查

（哥打峇魯16日訊）針對吉蘭丹州道北縣發生的一連串火災事件，丹州警方已扣留2名分別為10歲和11歲的男童助查。

道北縣甘榜巴當波亨丹絨從今年6月至今發生了4宗火災，網上傳出消息指此事的始作俑者竟然是一位男童，消息指男童是為了看消拯員滅火而涉嫌縱火。

丹州總警長拿督哈沙努丁昨天受詢時說，警方還沒接獲有關一名10歲男童為了看消拯員滅火而縱火燒毀道北縣12間民宅事件的投報，不過警方最後還是採取了行動，昨日午夜扣留了2名男童協查。

據了解，最新一宗火災是前天上午10時45分發生，一間民宅被燒毀，造成一名單親爸爸及其4名兒子(5至14歲)痛失居所。

道北警區總部副警區主任莫哈末拉茲針對上述事件回應說，警方是昨晚到男童的住家捉人，並延扣他們2天。調查官已經查問有關男童，不過男童矢口否認。

無論如何，警方已援引刑事法典436條文（縱火）調查此案。

另一方面，甘榜巴當波亨丹絨的村民阿茲里（38歲）說,，他的房屋於上週四（12日）晚11時30分發生火災，當時他接到妻子來電告知說發現有人企圖在住家外放火，於是趕緊回家查看，所幸火勢不大，及時撲滅。

“附近其中一戶鄰居住家外放了一張沙發，也莫名起火，導致村民人心惶惶。”

當地房屋失火事件是從今年6月開始發生，第二次是開齋佳節時期，有3間房屋被燒毀；第三次則數月前發生，共7間房屋被燒毀。最後一次是在8月期間，失火住家屋內有一位單親媽媽及8名孩子，所幸沒有釀成傷亡事件。