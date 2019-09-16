巫伊結盟150條幅免費掛 林立迎促直區部長正視

（吉隆坡16日訊）行動黨甲洞區國會議員林立迎批評，吉隆坡市政局豁免“巫伊結盟”張掛在市區的150個條幅申請費用已構成一項破壞行為，促聯邦直轄區部長卡立沙末嚴正看待此事。

他指出，日前舉辦的巫統-伊黨穆斯林團結集會，大街小巷便張掛了約1000個條幅，但事實上，市政局只批準了150個條幅。

“經當局批準的條幅都會發出專屬準證號碼，但集會卻張掛了1000個條幅，更甚的是，市政局還豁免了150個條幅的申請費用。”

林立迎聲稱，一個條幅的費用約為10至20令吉，雖然費用不是太高，但若這樣的豁免收費和張掛超過批準數量條幅的事件是發生在行動黨身上，相信巫統肯定會激烈反對。

他表示，卡立沙末是在之後才獲知有關豁免收費的事宜，並相信後者會嚴正看待此問題。

擬甲洞打造“不夜街”

另一方面，針對林立迎有意在甲洞選區打造第二個章卡武吉免登路（Jalan Changkat Bukit Bintang）的計劃，他聲稱，為避免被政治炒作，該計劃目前暫時擱置，未來會待更合適的時機才推動。

他披露，他在甲洞選區物色了兩個地點想要打造成24小時營業的“不夜街”，就像台灣和香港的夜市概念。

“但我還未和市政局接觸，基於政治考量，擔心會牽扯到宗教和種族情緒，成為被炒作的課題，所以現在計劃暫時停擺。”

至於何時會重啓這項計劃，林立迎表示，今年之內都不會進行。

6神廟1宗教總會獲5000撥款

行動黨甲洞區國會議員林立迎周一頒發各5000令吉撥款給該選區的6間神廟及1個宗教總會，讓受惠的神廟組織受寵若驚，表示這是有史以來頭一遭獲國會議員的撥款。

獲撥款的包括鶴山樓顯聲堂蓬萊殿龍水堂、馬來西亞安溪蓬萊劉氏公會、吉隆坡甲洞關帝公廟、甲洞衛星市彌勒佛院、甲洞福德正神大伯公廟、甲洞九天玄女壇及甲洞水鐮宮。

林立迎聲稱，這項撥款並非神廟提出申請，而是黨員們主動與後者接洽，因此讓神廟理事們感喜出望外，未來他也承諾會陸續發放撥款給符合條件的神廟，使之成為一項制度化發放的撥款。

他說，每間神廟都各得5000令吉，同時也會胥視神廟的緊急需求給予額外撥款。

“歡迎甲洞各大小神廟組織找我們的黨員或服務中心，我們會篩選看是否符合撥款資格，如神廟是否有註冊、固定召開代表大會、賬目是否清楚等，不符條件的就無法獲得撥款。”

林立迎指出，大馬是個多元宗教和信仰的國家，盡管大家信奉不同的宗教派系，但是都能和睦相處，而他也鼓勵民眾尤其是年輕人能培養宗教信仰。

“每個宗教都是教人行善、回饋社會，與其虛耗時間，不如參與有意義的宗教活動，一起建造更好的大馬及祥和的社會。”（TKM）