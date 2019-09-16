砂主權運動團體游行 促州政府取回權益

（詩巫16日訊）來自砂各地的砂主權運動團體今日聚集在詩巫展開“黑色916大游行”活動，借此向砂政府傳達心聲、要求砂政府反映及商議取回砂自1963年參組大馬後日益被侵蝕的權益。

參與者於今早7時就陸續到達敦端姑布章第2期廣場，8時開始在車隊的“助陣”下，浩浩蕩蕩啓步，途經愛蓮街、海唇街、機工街、中街、甘榜艾蒲路。游行隊伍手持旗幟及不同標語的橫幅，高呼不同口號，士氣高昂，路過者亦紛紛佇足拍攝。

約半小時後，游行隊伍抵達詩巫之窗，高聲齊唱砂拉越舊州歌《美麗的砂拉越》。

砂拉越人的砂拉越組織（S4S）美里代表楊燿利、砂獨大聯盟美里區代表房保德及此次活動召集人查拉勿先後致辭，過後眾人合唱《堅決的心（Hati

Waja）》、高喊“砂拉越脫馬”、“我們不是馬來亞人”、“公投獨立”、“歸還石油及天然氣給砂”、"砂拉越人的砂拉越”等口號。

此項活動召集人查拉勿指出，916不值得砂人民歡慶，反而是砂沙留下历史污點之日。對先輩來說，參組大馬可能沒有錯，但是在後輩看來，砂沙參組大馬後卻帶來種種弊端。

“最顯著的例子是砂只獲得5%石油開採稅，而且我們的土地也被交由馬來亞半島的公司充作種植油棕用途。在就業機會方面，因為不公平種族待遇，大部分政府部門的職缺由某一種族所壟斷，這種情況不該發生。”

他表示，砂拉越子民希望看到砂拉越能取得更好的發展成果，即邁向獨立之路。

砂獨大聯盟美里區代表房保德說，該聯盟的大本營在美里，其他省份的成員並不多，此次有40多位美里的成員參加此游行。

“我們號召砂主權運動團體，包括各政黨參加此次游行，916其實是黑暗的殖民日，並不值得慶祝。因為砂拉越自916後就被馬來半島的政權殖民，我們的天然資源如石油、天然氣被拿走，從此開始一系列對砂不公平待遇，我們趁著916游行來表達不滿的聲音。”