首相：或明年選舉 砂希盟可奪州政權

（砂拉越．古晉16日訊）首相敦馬哈迪認為，第12屆砂州選舉將在明年舉行，若砂希盟成員黨團結合作，將有很大機會拿下砂州政權。

“砂希盟領袖及黨員應該知道，州選不是分裂，爭取利益的時候。”

馬哈迪也是土團黨主席，他今日在砂土團黨集會上致詞說，砂州情況特殊，國選與州選沒有同步舉行，因此去年聯邦政府政權更迭後，砂州還是維持“舊政府”執政。砂州執政黨（砂政黨聯盟）肯定會拼盡全力保衛政權，但若砂希盟成員黨保持團結，沒有分裂，很大可能會擊敗砂盟。

“根據傳統，砂州選民通常是投給與聯邦政府關系密切的政黨候選人，同一個政黨在西馬勝出，在砂州也是如此，這情況令過去的聯邦政府，與砂州政府維持密切關系。

**砂土團將出戰選區

“但是去年國選後，聯邦政府與砂州政府屬不同政治陣營，兩者合作肯定不密切，無法符合砂人民的期許。若要改變這個局面，來屆州選就必須換掉州政府。”

他指出，土團黨可在砂州選舉扮演重要角色，他很高興看到砂人民對土團黨展現濃厚興趣，不管到哪里都可以看到“紅潮”，那是土團黨的顏色。

“土團黨不可能單獨贏取選舉，需要借助聯盟的力量，而結盟的政黨可能是自己不喜歡的。但不管喜不喜歡，都要共享利益，若沒有組織聯盟，土團黨就會失敗。”

馬哈迪強調，基於土團黨不曾在砂州競選，該黨砂州領袖及黨員更加需要保持紀律，遵從黨領導的決定。

他表示，砂土團黨將在砂州選舉出戰一些選區，若在競選的選區只靠黨員的支持，不可能會獲勝。因此，來自行動黨、公正黨及誠信黨的支持也很重要。同樣的，這些政黨出戰的選區，也需要土團黨黨員的支持。

“砂希盟成員黨必須記住團結合作的重要性，若出現扯後腿的情況，肯定會失敗。”(BPK)

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活動室內舉行避煙霾

敦馬妙喻關系更親密---主

首相敦馬哈迪今日在古晉出席兩場官方及政黨活動，兩項活動皆因煙霾情況而從戶外轉至室內舉行，不過這一切不影嚮馬哈迪的心情，他更妙喻在空間較小的室內，將讓人們的關系更加親密。

馬哈迪下午出席在古晉鉑爾曼酒店舉行的砂土團黨集會，集會原本計劃在馬當舉行，號召3萬人出席。

馬哈迪致詞時說，這項砂土團黨集會及今晚舉行的馬來西亞日全國慶典，原本皆是在戶外舉行，但由於煙霾來襲，轉移至室內舉行。

“這不是問題，大型活動在室內舉行，或許比較擁擠，但也讓出席者的關系更加親密。”

另外，馬哈迪指出，今日是他去年再擔任首相後，首次在古晉出席土團黨的大型活動。他感到抱歉，因為公務繁忙，無法經常前來出席活動。他希望更多聯邦部長前來砂拉越，與砂人民接觸。

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未來註重砂沙發展

首相敦馬哈迪表示，聯邦政府未來會更加註重砂拉越及沙巴的發展，確保砂沙人民享有與西馬人民同樣的待遇。

他說，砂州雖擁有豐富天然資源，尤其是石油及天然氣，但砂拉越內的發展沒有平均分配，與西馬的發展也有段距離。

“我們研究後發現，需要更加註重砂拉越及沙巴的發展，讓這里的人民能與西馬人民獲得同樣的待遇，這不是偏心，因為事實是砂州雖然面積比西馬大，但發展比較落後。”

馬哈迪今日在砂土團黨集會上致詞指出，聯邦政府在推動發展上有全新的理念，確保財富是真正公平分配。目前城市與鄉區人民的生活素質不同，鄉區較多貧窮人，而且大部分是土著。

他強調，縮短城市與鄉區貧富差距不意味著“掠奪城市人的財富”，而是給予鄉區人更多機會，這是上周六內閣特別會議討論的“共享繁榮”理念的議程之一。

另一方面，也是土團黨主席的馬哈迪宣布，賈茲里獲委任為該黨砂州主席。

他是在交流環節上回答黨員的詢問時作此宣布。他說，黨在遴選砂州主席人選方面非常慎重，並考量各方面的條件，特別是必須具備領導素質。