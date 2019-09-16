【闖記者會陳情】華婦：疑受電訊塔影響 “我 兄母 健康都出問題”















（北海16日訊）昨日闖部長記者會控訴電訊塔害死家人的華婦陳志雲，其父親在4年前死於心臟病後，她發現自己和哥哥先後患上高血壓等病症，母親也開始心臟沒力，便開始懷疑全家人的健康，是受到住家附近的3座電訊塔影響。

51歲的陳志雲住在威中峇東埔，每週至少2次到威北蒂沙慕尼花園探望年邁母親及哥哥陳志光（53歲）。

兄一度有自殺傾向

她說，哥哥在今年4月患病後，精神一直處于緊繃狀態，還頻頻出現耳鳴及幻听，更一度有自殺的傾向，令家人們极其擔憂。

她說，蒂沙慕尼花園的小型工業區裝有3座電訊轉播站，如今家人一直出現各種病痛，不排除是受到輻射影響。

她表示今年7月起，向威省市局投訴沒下文後，便向檳州行政議員彭文寶及財長林冠英服務中心尋求協助，前後找了約5名議員及3個政府單位，其中包括衛生局及馬來西亞通訊及多媒體委員會。

“馬來西亞通訊及多媒体委員會介入調查後，指我家附近的3座電訊轉播站都是合法，與我家的距離符合標准，而且所發射的輻射量也不會對人体造成傷害。”

陳志雲說，由於苦無結果，她在路旁看到活動宣傳布條，指林冠英會到北海峇眼出席活動，昨日她才闖記者會，希望林冠英出手相助。

“我本身也出現頭痛、高血壓、耳鳴及幻听的情況，不排除是每個人的体質不同，我和哥哥可能對輻射敏感，比較容易患病。”

她說，當地最早期設立的電訊轉播站約有10年之久，而最新設立的約有逾年多，3座電訊轉播站与其住家的距离介于200米至500米。相信她和哥哥是在長年累月下，受到影響。

“我曾到北海峇眼、麥曼珍及蒂沙慕尼政府診所就醫，也曾到大山腳及詩布朗再也政府就醫，但醫生僅是開了止痛藥，這些藥物根本無法根治其問題，要一勞永逸解決有關的問題，就是把電訊轉播站拆除。”

她說，雖然闖記者會碰釘，但她稍後會到威省市政廳投訴，也會收集居民的簽名，希望當局能早日拆除電訊轉播站。

哥哥陳志光說，常年累月遭輻射影響，已導致他喪失工作能力，需妹妹志云照顧。

陳玉蕊：沒威脅家人健康

附近居民對陳家遭遇不愿置評，其中一名居民陳玉蕊（53歲）受詢時說，當地的電訊轉播站設立已久，但不曾威脅她家人的健康。

“我本身曾患上高血壓，但在控制飲食及服食保健品后，血壓已恢复正常，但我相信患有高血壓与電訊轉播站沒有直接的關系。”

另一名不愿具名的居民說，他居住在此處已有10年，他相信電訊轉播站不會對人体健康造成影響，如將電訊轉播站拆除，那麼手機將無法使用，民眾將面對諸多的不便。

陳慶隆：電訊轉播站是合法

峇眼區國會議員林冠英選區助理陳慶隆說，陳志云曾到服務中心投訴，稍后他有向馬來西亞通訊及多媒体委員會詢問，得到的答案是，上述花園的電訊轉播站是合法的，且發出的輻射量及距离，都符合當局所規定的標准。