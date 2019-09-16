改善空污 雪森甲人造雨





（吉隆坡16日訊）為紓緩持續籠罩的煙霾對空氣品質的破壞，氣象局於今日早上在空軍部隊協助下，在雪蘭莪、森美蘭及馬六甲等地區布雲造雨。

柔佛則因為空氣污染指數從昨晚開始出現改善，因此沒有在該州人造雨。

將鹽水灑入雲層里造雨的工程，於今日早上8時50分開始進行。

氣象局利用4800公升的水與800公斤的鹽制造鹽水，分別裝進4個可以裝載1500公升水量的水槽，再由空軍以軍機載上天空灑進特定地區的雲層里造雨。

通過國家天災管理機構（NADMA）的協助，氣象局邀請了一些媒體隨行采訪造雨計劃的過程。

可助增雨量

在制造降雨的同時，人造雨也可以增加雨量，即根據不同雲層的物理特性，選擇合適時機，用飛機、火箭彈向雲中播散乾冰、碘化銀、鹽粉等催化劑，促使雲層降水或增加降水量。

一般上，布雲造雨程序完成的數小時後就能開始下雨，且預料可以維持約一個小時的降雨量。

每次需要3小時的造雨行動，費用約8萬令吉，主要用在租借空軍飛機（比如大力士C130軍機），其次是鹽及水，費用通常是由國家安全理事會支付。

根據氣象局的標準作業程序，人造雨只會在空氣污染指數達到非常不健康水平（201點以上）時進行。

布雲造雨的真正地點及地點的數量則受3個因素所影響，即空氣環境、必須要有積雨雲（Towering Cumulus）以及高濕度的空氣。在天氣乾燥且缺乏雲朵下，人造雨的制造將很困難。