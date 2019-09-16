曹觀友：迎慶大馬日 威省陞格締造歷史

（檳城16日訊）檳州首席部長曹觀友說，今年在慶祝馬來西亞日的同時，檳城締造了歷史，即威省市政局（MPSP）升格為威省市政廳（MBSP）。

他說，這意味檳威兩地的地方政府已升格為“城市”。這一認可間接為檳城提供了穩固堅實的平台，也符合“檳城2030願景”目標，即打造檳城為“重家庭、擁綠地、精明州、耀全國”州屬。

他發表馬來西亞日獻詞說，趁著今日慶典，他希望聯邦政府與州政府的合作繼續加強，特別是為了檳城經濟發展落實基礎設施和運輸設施、居者有其屋、有效的衛生服務、最佳的公共安全、人民享有高薪和高收入、高教育水平以確保可持續性人力資源、爭取兩性平等、分享本地旅遊精髓、以及在不影響現有遺產價值下擁有綠色健康環境。

他說，9月16日是紀念我國結合馬來半島、沙巴及砂拉越共同組成馬來西亞聯邦的歷史性日子。馬來西亞的成立加強了我國維持民主、和平和繁榮的願景，而今年也是馬來西亞成立第56年。

避免破壞和諧關係

“在多元種族和文化色彩背景下，我們必須避免一切會破壞和諧關係的分歧點。”

他說，時代進步及科技發展正一點一滴改變我們生活方式，我們必須更明智應對這時代的改革，持續加強社會團結及凝聚力。針對各種欲破壞我國和諧氣氛的謠言，我們更需理智思考，讓愛國精神深植於每一位國民尤其是檳城孩子心中。

“正如我所提及，檳城是非常獨特的多元社會，在這裡生活的人由多元種族組成，他們有自己的信仰和傳統，包括來自沙巴和砂拉越參與國家發展的人，除了嘉華節和豐收節，他們每年還透過檳州政府特別撥款慶祝，從未被州政府排除在外。”

因此，透過今年國慶主題“愛我國家，廉潔大馬”，已足以反映全民想要看到的希望，即團結作為國家發展核心，繼續鞏固和加強，以使大馬繼續發展為更清潔、健康和穩定的國家。