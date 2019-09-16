現址下載App聽历史介紹 砂華印布商壁畫列大馬紀錄





（砂拉越．古晉16日訊）坐落在印度街的華印布商壁畫，被譽為是全馬最大增強實境壁畫（AR Mural），今日列入大馬紀錄大全。

作為全馬最大增強實境壁畫，民眾如今只要親臨壁畫現址，下載ArX手機應用程式，即可通過程式聆聽有關印度街的历史介紹，加深大家對該區的進一步認識。

目現階段，民眾只能以英語收聽到有關历史介紹，接下來相關單位將附加華語和國語的介紹，讓不同種族及國籍的民眾可以了解有關历史介紹。

今日，大馬紀錄大全有限公司派員前來古晉，頒發是項榮譽給印度街行人坊委員會主席拿督黃鴻聖，並由砂地方政府及房屋部長拿督沈桂賢等人出席見證，有關壁畫是由本地畫家蕭全成所繪畫。

沈桂賢贊揚有關創舉的促成，並認為這可帶出砂州獨有的特色，各族同胞不分種族及宗教背景，一起生活，也一起從商和用餐。

“通過實境壁畫的推出，不僅讓外國旅客，也讓本地人認識本地历史，這也和政府倡導的數碼經濟和精明城市目標並齊，可讓本地人的潛能得以發揮。”

另一方面，古晉南市市長黃鴻聖表示，旅游業為大馬貢獻將近15%的經濟效應，砂拉越擁有豐富及獨特的文化色彩，其多元文化及種族也具代表性，尤其印度街行人坊可見各族世代在此經商。

他認為，隨著當今科技發達，人們可通過許多管道及方式提升生活方式，並欣見本地人才為社區作出貢獻，鼓勵更多本地年輕人積極展現才華。