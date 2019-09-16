多數不知患糖尿高血壓 李文材促國人註意健康

（怡保16日訊）衛生部副部長李文材醫生指出，自全國健康檢查計劃推行5個月以來，共有7萬人接受身體健康檢查，其中30%國人患有糖尿病、40%國人患有血壓高，而他們之前不知曉自己患糖尿病和高血壓。因此，他促請國人要註意健康，不要等到有病才求醫，畢竟政府有提供各種醫藥檢查福利。

李文材昨晚在波賴再也舉行的“與年輕人輕松自在一起”活動上致詞時表示，我國是獨特的，擁有不同的宗教和文化，但在不同的宗教和文化當中的確存在誤會。這就好比在教育系統方面，有人認為華小的教育制度是跟其他源流學校不一樣，然而，這是不對的。

他說，在新政府的一個家庭概念下，所有人都擁有相同價值，華小的課程綱要與其他源流都一樣。而且，現今國人都精通馬來文 ，國人溝通並沒有問題，甚至拉近了彼此之間的鴻溝。

他指出，當前國家的經濟發展，最重要的是國人都可以平等地給予貢獻和分享。

迪遮區州議員黃詩情指出，很多人認為把我國的投票年齡降至18歲是不合適的，畢竟年輕人不關心政治，很容易被人影嚮。然而，她是支持和贊成這項政策，因為很多年輕人有本身的意見，他們需要一個平台去與領袖交換意見。

昨晚在這場活動上，波賴再也居民為916馬來西亞日準備了各項活動，包括大馬來西亞日住家裝飾比賽、摩多裝飾比賽、腳車裝飾比賽，而且現場還設有空中滑索。