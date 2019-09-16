需求量創3年新高 金價有望再增長30%

（怡保16日訊）馬來西亞金鑽珠寶商公會聯合總會會長蕭德坤表示，預計黃金價格將會持續上升至每安士1600美元，今年的金價已增長了20%，按照2011年的高峰來預算，金價有望再增長25到30%。

他說，基於重重因素，全球黃金需求量提升，根據世界黃金協會報告，2019年第二季全球黃金需求量為1123噸，上漲了8%，而上半年的需求總量躍升至2181.7噸，創下3年來的新高。

“國際黃金價格在2013年首次突破1500美元每安士，其中因素包括全球貨幣寬松政策、降息預期、中美貿易戰、香港動蕩和更多國家銀行增持黃金儲備。”

蕭德坤昨晚出席霹靂金商公會101周年紀念晚宴致詞時表示，數碼科技發展一日千里，人們生活習慣改變，經商的糢式也必須作出改變，現今的經商糢式不能單靠實體零售店。

“在大數據的時代，擁有正確的數據，掌握客戶的需求就能持續向前發展，若固步自封，不求改革為企業增值將會在大數據的洪流中沒落。”

另外，他認為，希盟政府執政至今已一年多，但政府不確定性的政策和頻頻“U轉”，加上朝野政黨的罵戰，政黨內亂等因素，已讓人民對政府失去信心。

“國民團結並非單一源流或多源流學校可以促成，而是教育的內容、真實的历史、人文素質和修養，教育孩子相互尊重，感恩和優良的道德價值觀等。”

他也說，馬來西亞多元種族和文化，應該讓這個多元素成為國家的驕傲和典範。希望政府能正視目前大環境把經濟搞好，維護人民團結。