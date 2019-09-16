空污指數超過200點 砂雪布城非常不健康





（吉隆坡16日訊）砂拉越、雪蘭莪巴生及布城再次遭煙霾籠罩，今日早上的空氣污染指數飆高超過200點，處於非常不健康水平。

截至上午11時，5個地區非常不健康，即砂拉越州古晉245點、三馬拉漢216點及斯里阿曼220點、雪蘭莪州佐漢斯迪亞202點以及布城202點。

至於昨日較為嚴重的柔佛東甲及馬六甲市，污染情況已有所改善，從非常不健康回到200點以下，分別是137點及130點。

東甲的空氣品質於淩晨3時仍是203點，但一小時後下跌至193點，然後一路趨向好轉；馬六甲市於昨晚11時的空氣污染指數仍是202點，一小時後改善至195點。

古晉大馬日慶典改室內

隨著古晉的空氣污染指數處於非常不健康水平，原訂今晚在古晉默迪卡草場舉行的馬來西亞日慶典已改在室內體育館舉行。

除了古晉及三馬拉漢的空氣污染指數昨日下午開始從不健康轉向非常不健康，斯里阿曼的寶氣品質則是於今日淩晨4時才逐步惡化，從200點一路往上攀升。

巴生佐漢斯迪亞的空氣污染指數是於清晨5時，從一小時前的197點往上升至203點，還曾於早上8時一度激升至209點。

布城的空氣污染指數也是於早上開始惡化，早上7時屬於不健康水平的199點，而於一小時後便轉成非常不健康的202點。

截至上午11時，10個地區空氣污染指數良好、24個地區中等、29個地區不健康及5個地區非常不健康。

此外，截至上午10時，古晉及山打根能見度只有600公尺，而吉隆坡國際機場能見度為1公里。

空氣污染指數0至50點是處於健康水平、51至100點處於中等水平、101至200點處於不健康水平、201至300點處於非常不健康水平，以及300點以上則處於危險水平。