阿茲敏：基設仍不完善 新財案砂撥款不可少





（砂拉越．古晉16日訊）經濟事務部長拿督斯里阿茲敏表示，他將與工程部長巴魯比安討論發展砂拉越建設事宜，並且已向財政部長林冠英表明，在財政預算案中，砂拉越發展撥款額不應減少，因為砂州許多基本設施仍不完善。

“我也向巴魯比安闡明，我將確保2020年撥給砂拉越的發展撥款必須比過去更高。”

阿茲敏也是公正黨署理主席，他昨晚在古晉出席砂拉越公正黨區部大會晚宴上，如是表示。

他指出，他於日前召開的聯邦內閣會議中，受首相指示提呈加強經濟政策的方針，當時他也提呈一份“共享繁榮願景”的建議書，並獲得首相及內閣接納。

“內閣商討推出經濟策略方針，是為了制定新的經濟政策以迎合未來挑戰，而政府也希望通過有關政策拉近城鄉距離及貧富鴻溝。”

他說，希盟政府原則上是要根據聯邦憲法的條款下，落實承諾。

“共享繁榮願景是要全國人民分享國家財富，我們不要看到只有單一種族享有財富而已。”

另一方面，他表示，前朝政府過去對於1963年大馬建國契約中，沙巴、砂拉越與馬來亞之間出現許多爭議未予以解決，而且多年來只是口頭上承諾而已，如今在希盟政府執政下，首相親自擔任相關指導委員會，並解決了多項過去懸而未決的爭議事項。

“對於1963年大馬建國契約事項的協商已取得部分進展，首相將會在馬來西亞日慶典上有所宣布。”

另一方面，阿茲敏也認為，如果能團結一致，希明有信心在來屆砂州選舉拿下砂政權。