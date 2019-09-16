沙地煉油廠遇襲 RON95頂價不變免驚

（八打靈再也16日訊）盡管沙地阿拉伯的全球最大煉油廠遇襲影嚮全球石油供應，引發國際油價在今天飆升15%，財政部長林冠英表示，政府將維持RON95燃油在2令吉8仙的頂價。

惟，林冠英坦言，政府卻須承擔更多的汽油津貼。

林冠英今日出席內陸稅收局的“自願申報特別計劃”（SVDP）倒數活動後，針對今日的國際油價狂飆會對大馬帶來什麼影嚮，作出回應。

“我們（政府）支付的（汽油）補貼來說有影響，肯定會提高，我們需要更深入的研究，這個2天前所發生的事是不是（造成國際油價）自然（上漲）的，這（國家油價上漲）是不是長期及持續性的。”

“就讓我們有秩序及仔細地進行評估。”

“我不要針對這2、3個小時，或是一天的發展做出反應，因為一兩天是太短的時期，就讓我們根據接下來的發展，作出有基礎的對策。”

詢及目前的汽油頂價是否會維持，林冠英說：“現階段，是的，但我們會探討其他因素。”

“給我們時間，作出適當的計算。”

伊朗支持的也門武裝組織“青年運動”在上週六攻擊沙地阿拉伯2座煉油廠，造成全球石油供應將暫時短少超過5%，恐導致國際石油價格飆升。

根據沙地國家石油公司（阿美石油公司）的聲明，遇襲的是公司位於布蓋格與胡賴斯的煉油廠，其中尤以布蓋格廠最為關鍵，攻擊事件讓它每天減少產出約570萬桶石油，也就是超過沙地石油總產量的一半，或逾5%的全球石油供應。沙地是全球最大的石油出口國，每天向全球輸送超過700萬桶石油。有消息指，沙地最快周一恢複產油水平。