古晉全馬最不健康249點 加央最良好24點

（雪蘭莪·八打靈再也16日訊）假日期間全馬幾乎煙霾籠罩，今早截至8時，砂拉越古晉從昨日下午1時開始，空污指數一路飆高至今早249點，為全國最不健康的地區。
除了古晉外，目前非常不健康的空污指數，還包括布城（Putrajaya）202點、巴生佐漢斯迪亞（Johan Setia Klang）209點、砂拉越的斯里安曼（Sri Aman）215點、三馬拉漢(Samarahan)226點。
多數地區的空污處於不健康水平，包括：
吉隆坡
峇都慕達（Batu Muda）104點
蕉賴（Cheras）154點
八打靈再也（Petaling Jaya）143點
莎亞南（Shah Alam）153點
巴生（Klang）139點
萬津（Banting）163點
森美蘭
汝來（Nilai）169點
芙蓉（Seremban）138點
波德申（Port Dickson）142點
馬六甲
亞羅牙也（Alor Gajah）128點
武吉蘭拜（Bukit Rambai）133點
馬六甲市區（Bandaraya Melaka）142點
柔佛
昔加末（Segamat）129點
峇株巴轄（Batu Pahat）102點
東甲（Tangkak）160點
彭亨
雲冰（Rompin） 104點
淡馬魯（Temerloh）161點
關丹Indera Mahkota 178點
關丹Balok Baru 144點
登嘉樓
甘馬挽（Kemaman）143點
北加（Paka）116點
沙巴
鬥湖（Tawau）137點
山打根（Sandakan）106點
砂拉越
美里ILP 130點
美里（Miri） 130點
三馬拉如（Samalaju）130點
民都魯（Bintulu）154點
沐膠（Mukah）129點
詩巫（Sibu）144點
泗里街（Sarikei ）162點
全國僅有少數地區的空污指數偵測到處於良好水平，包括：
玻璃市
加央（Kangar）24點
吉打
蘭卡威（Langkawi）33點
亞羅士打（Alor Setar）32點
居林Hi-Tech 31點
檳城
詩不朗再也 （Seberang Jaya）44點
威省（Seberang Perai）34點
浮羅山背（Balik Pulau）41點
登嘉樓
勿述（Besut）37點
吉蘭丹
丹那美拉（Tanah Merah）38點
哥打峇魯（Kota Bharu）36點
空氣污染指數0至50點為良好水平，51至100點為中等水平，101至200點為不健康水平，201至300點為極度不健康水平，300點以上則為危險水平。
欲知更多空氣污染指數詳情，可以游覽http://apims.doe.gov.my.