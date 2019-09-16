古晉全馬最不健康249點 加央最良好24點


: 2019-09-16 11:09:50

（雪蘭莪·八打靈再也16日訊）假日期間全馬幾乎煙霾籠罩，今早截至8時，砂拉越古晉從昨日下午1時開始，空污指數一路飆高至今早249點，為全國最不健康的地區。

除了古晉外，目前非常不健康的空污指數，還包括布城（Putrajaya）202點、巴生佐漢斯迪亞（Johan Setia Klang）209點、砂拉越的斯里安曼（Sri Aman）215點、三馬拉漢(Samarahan)226點。

多數地區的空污處於不健康水平，包括：

吉隆坡

峇都慕達（Batu Muda）104點
蕉賴（Cheras）154點
八打靈再也（Petaling Jaya）143點
莎亞南（Shah Alam）153點
巴生（Klang）139點
萬津（Banting）163點


森美蘭

汝來（Nilai）169點
芙蓉（Seremban）138點
波德申（Port Dickson）142點

馬六甲

亞羅牙也（Alor Gajah）128點
武吉蘭拜（Bukit Rambai）133點
馬六甲市區（Bandaraya Melaka）142點


柔佛

昔加末（Segamat）129點
峇株巴轄（Batu Pahat）102點
東甲（Tangkak）160點


彭亨

雲冰（Rompin） 104點
淡馬魯（Temerloh）161點
關丹Indera Mahkota 178點
關丹Balok Baru 144點


登嘉樓

甘馬挽（Kemaman）143點
北加（Paka）116點


沙巴

鬥湖（Tawau）137點
山打根（Sandakan）106點


砂拉越

美里ILP 130點
美里（Miri） 130點
三馬拉如（Samalaju）130點
民都魯（Bintulu）154點
沐膠（Mukah）129點
詩巫（Sibu）144點
泗里街（Sarikei ）162點

全國僅有少數地區的空污指數偵測到處於良好水平，包括：

玻璃市

加央（Kangar）24點


吉打

蘭卡威（Langkawi）33點
亞羅士打（Alor Setar）32點
居林Hi-Tech 31點


檳城

詩不朗再也 （Seberang Jaya）44點
威省（Seberang Perai）34點
浮羅山背（Balik Pulau）41點


登嘉樓

勿述（Besut）37點


吉蘭丹

丹那美拉（Tanah Merah）38點
哥打峇魯（Kota Bharu）36點


空氣污染指數0至50點為良好水平，51至100點為中等水平，101至200點為不健康水平，201至300點為極度不健康水平，300點以上則為危險水平。

欲知更多空氣污染指數詳情，可以游覽http://apims.doe.gov.my.

關鍵字: 
空污
光明日報

相關新聞

王國慧：大年空污嚴重 洋垃圾廠是禍首
環境局：至今共487宗 柔空污投報最多
空污指數每小時上升 甲224點非常不健康
台空氣品質紅色警示 霧霾料籠罩至週一
今早吉隆坡煙霾籠罩 全國僅美里空污不健康
其它新闻...
你也可能感兴趣...