古晉全馬最不健康249點 加央最良好24點

（雪蘭莪·八打靈再也16日訊）假日期間全馬幾乎煙霾籠罩，今早截至8時，砂拉越古晉從昨日下午1時開始，空污指數一路飆高至今早249點，為全國最不健康的地區。

除了古晉外，目前非常不健康的空污指數，還包括布城（Putrajaya）202點、巴生佐漢斯迪亞（Johan Setia Klang）209點、砂拉越的斯里安曼（Sri Aman）215點、三馬拉漢(Samarahan)226點。

多數地區的空污處於不健康水平，包括：

吉隆坡

峇都慕達（Batu Muda）104點

蕉賴（Cheras）154點

八打靈再也（Petaling Jaya）143點

莎亞南（Shah Alam）153點

巴生（Klang）139點

萬津（Banting）163點



森美蘭

汝來（Nilai）169點

芙蓉（Seremban）138點

波德申（Port Dickson）142點

馬六甲

亞羅牙也（Alor Gajah）128點

武吉蘭拜（Bukit Rambai）133點

馬六甲市區（Bandaraya Melaka）142點



柔佛

昔加末（Segamat）129點

峇株巴轄（Batu Pahat）102點

東甲（Tangkak）160點



彭亨

雲冰（Rompin） 104點

淡馬魯（Temerloh）161點

關丹Indera Mahkota 178點

關丹Balok Baru 144點



登嘉樓

甘馬挽（Kemaman）143點

北加（Paka）116點



沙巴

鬥湖（Tawau）137點

山打根（Sandakan）106點



砂拉越

美里ILP 130點

美里（Miri） 130點

三馬拉如（Samalaju）130點

民都魯（Bintulu）154點

沐膠（Mukah）129點

詩巫（Sibu）144點

泗里街（Sarikei ）162點

全國僅有少數地區的空污指數偵測到處於良好水平，包括：

玻璃市

加央（Kangar）24點



吉打

蘭卡威（Langkawi）33點

亞羅士打（Alor Setar）32點

居林Hi-Tech 31點



檳城

詩不朗再也 （Seberang Jaya）44點

威省（Seberang Perai）34點

浮羅山背（Balik Pulau）41點



登嘉樓

勿述（Besut）37點



吉蘭丹

丹那美拉（Tanah Merah）38點

哥打峇魯（Kota Bharu）36點



空氣污染指數0至50點為良好水平，51至100點為中等水平，101至200點為不健康水平，201至300點為極度不健康水平，300點以上則為危險水平。

欲知更多空氣污染指數詳情，可以游覽http://apims.doe.gov.my.