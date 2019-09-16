煙霾南移籠罩甲市柔佛 古晉極不健康能見度低

（吉隆坡15日訊）在大馬半島，煙霾往南移籠罩馬六甲、森美蘭及柔佛，當地數個地區的空氣污染指數都突破百點，處於不健康水平，而馬六甲市及柔佛州東甲的空氣污染指數更是全天處於非常不健康水平。

根據環境局官網，空氣污染指數處於非常不健康水平的地區，從今日上午9時的3個，到下午6時增加多一個砂州的三馬拉漢。

上午9時，東甲的空氣污染指數為245點，到了晚上10時稍緩至239點；馬六甲市在晚上10時是205點，砂拉越古晉上升至230點，而上午處於不健康水平的砂拉越三馬拉漢於下午6時的空氣污染指數上升至204點，到了晚上10時升至219點。

到了晚上10時，處於不健康水平的地區有30個，即森州汝來149點、芙蓉134點、波德甲192點；馬六甲亞羅牙也158點、武吉南眉187點；柔州昔加末（159點）、峇都巴轄（141點）、居鑾（113點）、拉慶（112點）；彭州雲冰123點、淡馬魯137點、英迪拉瑪哥打139點、關丹峇洛峇魯110點；登州甘馬挽112點、北加107點；沙巴鬥湖131點；砂拉越美里ILP134點、美里113點、三馬拉朱126點、民都魯156點、沐膠129點、詩巫149點、泗里街172點、斯里阿曼181點、瓜拉巴南2中學156點。

吉隆坡蕉賴到了晚上9時便進入不健康水平，10時的指數是112點；布城到了晚上的情況開始惡化，10時便達到163點；而雪州巴生白天都是中等水平，到了晚上10時便惡化，達111點，萬津也的指數也上升到156點，巴生佐漢斯迪亞也升至156點。

空氣污染指數0至50點是處於健康水平、51至100點處於中等水平、101至200點處於不健康水平、201至300點處於非常不健康水平，以及300點以上則處於危險水平。