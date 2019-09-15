逾200年历史成景點 瓜登唐人街各族和睦

（瓜拉登嘉樓15日訊）位於瓜登市外圍的“唐人街”，沿著市區三公里長的街道和登嘉樓河附近的商店，大部分有著中華建築藝術與華人文化色彩而成為旅游勝地。除了懷舊建築，這座估計有200多年历史的邨落，最美的景色可說是各族居民的和諧共處。

32歲的印裔穆斯林居民莎莉法說，她與家人和該區大多數華人鄰居皆關系密切，很多回憶她終生都不會忘記。其中最難忘的，就是她父親莫哈末於20年前在邨內禮堂，為其新開張的裁縫材料店舉行餐會慶典時，華人鄰居也主動到來幫忙，如排椅子、端上食物、招待來賓。她父親去世後，她則繼承了父親的裁縫業生意。

“那時大家的生活都很和諧，我們不會感覺到彼此來自不同種族，反而覺得大家都一樣，沒什麼不同。每天下午，我會在小巷跟華人朋友一起玩，那時這里只有五到十個馬來人和印裔穆斯林家庭。”

她說，雖然她的大多數華人朋友長大後都到外州發展，但他們每次趁假期回鄉，都會跟她和朋友見面相聚，尤其是在華人農历新年期間。

62歲的居民陳華才（譯音）說，當地以前的華裔女性很喜歡穿芭雅（Kebaya）和巴迪服裝，並且還使用馬來發釵來盤發，但這樣的傳統已經漸漸消失，當地年輕人只在特別的日子才會穿芭雅和巴迪。

當地一間茶室的華裔東主也說，以前的華裔女性都是穿芭雅和巴迪，可能是受到當地馬來人的影嚮，她們也覺得這樣的穿著舒適自在及方便日常作務。

另外，98歲的林盛（譯音）是當地最年長的邨民之一，在當地生活了68年，他也是早期把海南雞飯引進該州的先鋒之一，並對此感到自豪。

而他很高興的是，看到友族同胞也喜愛華人美食如海南雞飯。

“我很高興看到馬來人也賣海南雞飯，這里沒有所謂的華人食物、馬來人食物或印度人食物，所有食物都是一樣的，沒有種族之分，這些都是馬來西亞食物。”

他說，雖然現在的唐人街，生活沒以前那麼熱鬧，但他仍然感受到各族人民的和諧相處與互相尊重的氛圍。

“大家仍然和諧相處，只是新一代關系不像以前那樣密切，年輕人比較喜歡做自己的事。”