阿茲敏申請加入土團黨？敦馬：該黨將考慮

（布城15日訊）土團黨名譽主席敦馬哈迪指出，如果公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏阿里申請加入土團黨，土團黨會作出考慮。

“不過，阿茲敏並沒有提交入黨表格。如果他有申請的話，我們再考慮。”

也是首相的他今午出席布城划船比賽後，在記者會上針對阿茲敏昨日現身土團黨黨慶活動及是否會加入土團黨一事，作出回應。

他強調，不只是阿茲敏，公正黨副主席兼水務、土地及天然資源部長希維爾也有出席昨天的活動。

提到巫統伊黨正式結盟，他認為，兩黨若想借此煽動種族情緒，是錯誤的想法。

至於對巫統主席拿督斯里阿末扎希聲稱結盟無關種族及宗教而是為國家奮鬥，馬哈迪笑說，其實都與種族和宗教有關，做了什麼才是重要的。

“我不了解巫統要怎麼和伊黨合作，因為過去（伊黨批評）他們是異教徒。”

查證煙霾來源

馬哈迪指出，大馬政府將查證印尼的指控，煙霾是否真的源自大馬，然後致函印尼總統佐科威。

“他們說煙霾源自我們，我們必須查證。”

他強調，雖然大馬一直都希望實施能應付煙霾問題的長期計劃，但需要別的國家如印尼的配合，政府大馬不可能實施任何可行的計劃。

馬哈迪今天進行了一連串的戶外活動，包括騎馬及觀看划船比賽，不過，他否認為目前的煙霾問題不是非常嚴重。

“我戴口罩，騎馬也戴口罩，讓大家都認不出我。”

政府津貼油價

首相表示，在大馬，當油價上漲政府就會提供津貼，不像英國等其他國家，油價漲就調高稅務。因此，大馬的油價，其實是世界最低的國家之一。

對於在沙地阿拉伯的全球最大煉油廠昨晚發生爆炸將導致國際油價上漲，政府會否檢討RON95汽油的頂價，他並未正面回應。

“如果你要我檢討，我們就檢討。”

馬哈迪也否認他沒經過公開招標，就將哥打峇魯“丹絨吉蘭丹”合約，直接頒發給一家公司，並會去查詢此事。

“或許他們是之前獲得（合約的），希盟上臺成立政府後，我們就停止了所有合約，以檢討是否要繼續。”