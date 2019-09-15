柔攝政王：仇恨不能解決問題 但團結可以

（新山15日訊）柔佛攝政王兼王儲東姑依斯邁說，仇恨不能解決問題，但是團結可以，因為分裂無法帶領我們去到任何地方。

他說：“我還記得在印度服役時，我的指揮官告訴過我，若你想前往一個地方，我們不可以把時間浪費在互相討厭，我們必須團結。這也是我想傳達給你們知道的。”

他今午出席在新山柔佛國際會展中心舉行的“2019青年大會”上，接受出席者的提問時，發表上述說法。

他說，青年是國家的骨幹和重要資產，不管任何組織、領袖或個人，都不可以忽視年輕人，而且年輕人要勇於向領袖表達意見和看法，因為他們的責任就是為人民服務，他們是人民的公僕。

他也表示，思考的品質是做出明智決定的準繩，任何決定不能隨情緒起舞。

出席者包括：柔佛州青年、體育、企業發展及合作社委員會主席謝奧馬；柔佛州財政司拿督阿都拉欣；新山市長拿督安然；馬來西亞青年理事會常任主席莫哈末沙布丁、主席祖菲迪；柔佛州青年理會者理主席依紮等。

針對巴西古當大學生協會代表莫哈末卡立指上至青年體育部長，下至掌握青年事務的州行政議員，都沒有撥款和照顧青年組織的問題，他反問出席者該如何是好？

盡管出席者喊出“更換（Tukar）”，但是他表示，他可以提出意見、看法、勸告，以協助國內的青年組織，但是他放眼的是更大的議程，即經濟。

他說：“盡管大家有不同的看法和原則，可是對我來說，首要關註的應是經濟，因為經濟涉及所有人的生活。我們還有很多正面的事物，可以尋找解決方案以解決問題，使得國家可以前進，以及為下一代修正應該修正的事物，並往前看。”

“人民應持有開放的想法，並問自己什麼是最重要的。如果你問我，我想看到的是柔佛州進步、人民過得輕松、更好的教育和保健、州政府更關註人民。”

“我覺得這個議題應成為首要的議題，但是要實現這個議題，我們要有團結的態度。有人問我成功的密訣是什麼？我覺得最重要的是人道態度、相互尊重。”

祖菲迪在會上也將大會議案提呈給東姑依斯邁。

有關議程包括：懇求柔佛王儲同意拉近青年運動與王室的關系，讓人民能夠共享各種培養知識的計劃；確保青年和人民擁有高度醒覺，以尊重和保護國家的重要基礎，如國家原則、憲法、王室、馬來文、其他種族；籲請政府認真解決經濟問題；籲請年輕領袖改變觀念，以塑造一個不受政治理念影嚮的青年組織等。