國際關公文化節 關公空降巡回4州1直區

（吉隆坡15日訊）於10月18日一連10天舉行的“第五屆國際關公文化節”，將以全新糢式展開，包括乘直升機空降巡回4州1直轄區，全程逾1000公里，預料能吸引逾10萬人參與，掀起熱潮。

這項活動由馬來西亞關公文化推廣中心舉辦，贊助單位是Redland航空服務公司，從柔佛州新山開始，巡回到馬六甲、森美蘭、雪蘭莪及吉隆坡，最後一站在冼都閉幕。

該推廣中心主席孫艪華今日在支持單位、聯辦單位和贊助單位陪同下，召開記者會公布活動詳情。

他說，此次關公出巡首次由關夫人陪同，極為難得，相信會引起更多人註目和參與，希望能借此喚起更多人重新認識關公精神和核心價值。

雙溪比力州議員劉天球表示，希望這項活動辦得一年比一年好，傳承關公待事以忠、待人以仁、以義取利、以勇精進的精神。

雪州行政議員黃思漢指出，關公文化節不但反映大馬多元文化，更構建出更多的附加價值，特別是促進馬中一帶一路和文化交流。

出席者包括柔州行政議員廖彩彤（由阿末安華代表）、森州行政議員朱建華、Redland航空服務公司董事經理林侯均、拿督依斯邁哈山、冼都站主席林俊伸及顧問拿督斯里姚長祿等。

第五屆馬來西亞國際關公文化節

●柔佛新山（10月18日至20日）

18日 中國武當山道醫、關公文化書畫展、山西運城關帝祖廟關聖帝君直升機巡吉隆坡，雪蘭莪，森美蘭，馬六甲和柔佛州、湖北荊州關帝廟關聖帝君直升機空降新山、接駕開光安座大典

19日 關公文化書畫展、武當山道醫、關聖帝君巡柔州大馬站，彩虹站，大豐站

20日 武當山道醫、關公文化書畫展、馬來西亞關公文化館落成大典、關公文化大講堂、馬中一帶一路旁商務交流會、2019馬來西亞國際關公文化節迎賓晚宴“關公宴”。

●馬六甲雞湯街（10月21日至22日）

21日 湖北荊州關帝廟關聖帝君直升機空降馬六甲、2019馬來西亞國際關公文化節馬六甲迎賓晚會

22日 關聖帝君巡馬六甲協龍宮，關帝宮，漢忠宮和雞場街。

●森美蘭盧骨（10月23日）

清代仿古祭祀大典、 湖北荊州關帝廟關聖帝君直升機空降森美蘭、 森美蘭聖帝君巡廬骨、2019馬來西亞國際關公文化節森美蘭迎賓晚會。

●雪蘭莪雙溪比力（10月24日）

中國武當山道醫、關公历代文物展、關公文化書畫展、湖北荊州關帝廟關聖帝君直升機空降雪蘭莪雙溪比力、關聖帝君巡雪蘭莪雙溪比力、2019馬來西亞國際關公文化節雪蘭莪雙溪比力迎賓晚會。

●雪蘭莪蒲種（10月25日）

中國武當山道醫、關公历代文物展、湖北荊州關帝廟關聖帝君直升機空降雪蘭莪蒲種、關聖帝君巡雪蘭莪蒲種、2019馬來西亞國際關公文化節雪蘭莪蒲種迎賓晚會。

●吉隆坡茨廠街（10月26日）

中國武當山道醫、關公历代文物展、關公文化大講堂、中國武當山道醫、關公历代文物展、關公文化大講堂、湖北荊州關帝廟關聖帝君直升機空降吉隆坡莰廠街、 關聖帝君巡吉隆坡茨廠街和亞羅街。

●吉隆坡洗都（10月27日）

中國武當山道醫、關公历代文物展、清代仿古祭祀大典、馬中一帶一路商務交流會、湖北荊州關帝廟關聖帝君直升機空降吉隆坡洗都、關聖帝君巡吉隆坡洗都、2019馬來西亞國際關公文化節雪蘭莪洗都迎賓晚會。