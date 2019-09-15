3688馬來風箏湊成 折紙國旗風箏創紀錄





（吉隆坡15日訊）配合916馬來西亞日，馬來西亞折紙學院今日以3688個馬來傳統風箏（Wau Bulan）造型的折紙拼湊成一個長7公尺、寬8公尺的大型折紙國旗風箏，這項創舉也成功被列入《馬來西亞紀錄大全》。

據了解，每只紙風箏都是由一張15公分正方形的彩色紙，以無剪、無黏的方式折成，之後再將所有小風箏拼湊成一個大型的折紙國旗風箏。

馬來西亞折紙學院創辦人莊詒鈞指出，選擇馬來傳統風箏造型旨在要推廣大馬文化遺產，同時也配合明年2020旅游年，希望將折紙藝術與國家傳統文化結合，讓國人及外國人都能認識折紙的美。

他說，整個籌備過程共耗了兩個月的時間，共有約32間雪隆地區的中學和小學參與，包括4間國際學校，總參與人數為321人。

“我們把折紙送到各個學校，並教導學生們如何折紙風箏，之後再到學校去收集所有成品，過程相當耗時。”

莊詒鈞表示，該協會去年也締造了一項馬來西亞記錄，即用6500只紙鶴拼湊成馬來西亞國旗，今年則是折馬來傳統風箏，將傳統文化遺產通過手工折紙呈現。

他說，該協會積極推廣折紙運動，而折紙風箏也是由協會成員獨家創作，未來會與旅游部商討，將折紙風箏與馬來西亞國旗結合，讓外國游客來馬可以購買到獨特且容易制作的伴手禮。

“目前，我們已經有國旗圖案的紙鶴，那是從日本購買的版權，接下來我們將研究把國旗融入紙風箏中，做出真正屬於我們自己的馬來傳統紙風箏，讓本地折紙藝術進一步發揚光大。”

折紙風箏小孩也能做

馬來西亞折紙協會藝術總監葉國林指出，折紙風箏是由他所構想及創作，耗費超過一星期將紙風箏的步驟簡易化，以便普羅大眾和小孩都能容易上手。

他說，原本的紙風箏運用了較多專業技巧，步驟繁瑣，因此他特別進行改良，將步驟進行簡化，如此一來，學生們便能更簡單的參與制作。

據了解，馬來傳統風箏的折紙技術是葉國林所原創，但他不藏私的大方分享紙風箏的平面剖析圖，希望能夠進一步推廣折紙藝術，使之成為全民運動，鼓勵更多人加入折紙行列。

出席“折紙國旗風箏列馬來西亞記錄大全”活動的嘉賓包括國家視覺藝術發展局主席拿督拉希迪、理事會成員黃漢強、日本駐馬大使館Mitsuhiko Sugita、馬來西亞記錄大全營運總監黃楓偉。