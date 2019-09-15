移民局突擊3商城 總監率隊扣68外勞





（汝來15日訊）移民局今日在總監拿督凱魯親自率隊到汝來3商城展開的取締行動中，扣留68名年齡介於20至40歲的外勞，並將援引《1963年移民局法令》第39b濫用準證條文展開調查。

凱魯過後召開記者會說，他們在這次行動中檢查39家店及298名外籍人士，而被扣留的68名外勞中，巴基斯坦籍占了51人，其次是緬甸9人（當中1人持有難民卡）、孟加拉7人和柬埔寨1人。

他說，移民局將檢查扣留者所出示的證件是否屬合法，若他們的證件屬合法，就會被釋放。

“被扣留的外勞當中，一名在服裝店工作工作的20出歲柬埔寨女子，被發現是以旅游簽證進入我國，其餘的並沒有逾期逗留的案件。”

他說，有一些外勞在移民局展開取締行動時嘗試逃跑，有兩輛嘗試逃離取締地點的車子因此被陸路交通局扣留。

聯合4單位展開取締行動

凱魯說，參與這次聯合取締行動的單位包括公司委員會、國民登記局、陸路交通局及民防部隊，合共56人，而移民局則動員292人。

他說，汝來3商城因聚集很多外勞而多次引起關註，而這也是1月以來，移民局在當地展開的第59次行動。

“雖然這一帶有很多外勞，但多數持有合法證件，之前展開的58次取締行動也只是扣留114名外勞。”

凱魯表示，可能是出於錯誤感觀，很多人民對於有外勞較多的地區，會覺得都是非法外勞。

他也說，一些外勞則因與本地人結婚，因此持有經營生意或在相關商店工作的合法證件。

他透露，公司委員會也在行動中發出14封要求解釋信及罰單。

針對武吉伯倫東（Bukit Beruntung）非政府組織就當地發生約80多名外勞以建築簽證進入我國但卻在農場工作，並批評移民局至今沒有採取行動，凱魯說，移民局知道此事，也正在採取一些內部行動，只是他不能透露細節。