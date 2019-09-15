搶嘛嘛檔圖劫屋 2匪被電眼拍上網

（吉隆坡15日訊）持刀闖進鵝嘜一間麻麻檔搶劫後，2名蒙面劫匪跟著欲闖入一間住宅搶劫時，卻腳踢刀砍都無法破門而入，他們卻沒料到連造2案都被閉路電視拍下及上傳到網上。

上述兩起案件於昨晚發生在柏麗瑪斯里鵝嘜的某麻麻檔，以及斯里鵝嘜住宅。

兩名匪徒幹案過程的2段閉路電視畫面，今日上午由臉書用戶Asal Gombak在網上發布，並引起網民熱議。

在最先發布的一段1分20秒視頻中，一名戴紅色全罩式頭盔與白色長袖衣的劫匪，大搖大擺地持巴冷刀走入麻麻檔，而戴著黑白色鴨舌帽與黑色上衣的同黨則隨後進店。

畫面顯示，2名匪徒威脅收銀台一名店員交出財物，得手後揚長而去。

腳踢刀砍無法破門

至於1分26秒的第二段視頻，2名與第一段視頻中人穿同樣衣著的持刀男子，企圖通過破壞屋門進入屋內，最終因無法破門而離開現場。

在畫面中，戴紅色頭盔的匪徒多次緩沖快跑後抬腳飛踢木門，他的同黨相信是怕驚動旁人而轉身離開，而前者過後又用巴冷刀不斷砍門，最終因無法“破門”，才匆匆逃離現場。

網民對這段滑稽的破門行徑議論，指匪徒是新手幹案但手法愚蠢。

無論如何，推文呼籲知情者到鄰近警局投報。此外，一名網民則在標記鵝嘜斯迪亞區州議員希爾曼的留言中 ，希望當局在罪案黑區安裝閉路電視，提升鵝嘜地區的安全。