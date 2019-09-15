黃家和：與數銀行探討 融資裝太陽能發電

（怡保15日訊）大馬永續能源發展機構（SEDA）主席黃家和指出，該機構正與數個商業銀行探討，是否能為裝置太陽能光伏發電的住家和商家提供融資計劃，以鼓勵更多商家和市民安裝，讓未來幾年達致太陽能發電普及化和平民化。

黃家和也是怡保東區國會議員，他今日出席八角樓文化街中秋同歡會後，在記者會上如此表示。

他認為，若要鼓勵普通市民都使用更環保的太陽能發電，其中必須面對的一個問題是融資，因為一個普通雙層排屋若要裝滿太陽能光伏發電裝置，可能需要約1萬5000令吉左右，這筆錢並非每個家庭都拿得出。

“現在太陽能光伏發電方面，（參與者）無法獨立去申請融資，我們盡量往這一個方向跑；若銀行能給予一些比較合理的利息條款，相信能鼓勵更多人安裝。”

他呼籲更多廠家、商家和住家積極申請太陽能發電計劃，以減低每個月電費，若能鼓勵更多商家廠家使用，每個月可節省的電費最多可至75%。

他指出，目前正在安排在不同的地方推動使用太陽能發電減低電費的醒覺運動，將會從怡保開始。

太陽能發電成本減低45%

另外他表示，中央政府通過能源委員會推行的第三回合大型太陽能光伏發電（LSS3）以及通過大馬永續能源發展機構推動的生物質量（biomass）網上招標程序已經取得空前成功。LSS3的500兆瓦（megawatt）競標里，最低招標價為17.77仙，遠遠低於天然氣發電每千兆（kilowatt）23.22仙的成本，目前尚在進行技術性評估，估計大部分得標者競標價將會低於天然氣發電成本。

“LSS2和LSS3都是經過公開招標，而整個太陽能發電成本在LSS3已比當年LSS1的時候減低了45%，因此之前在大家口中屬於比較貴的太陽能發電時代已經過去。”

他說，7月推出的生物質量網上招標則將在9月公布最終成績，所有參與招標的公司開出的競標價也非常具競爭性，比指示性價格（indicative price）來得低。