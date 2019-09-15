移民局總監：可打工維生 UNHCR難民禁經商

（布城15日訊）移民局總監拿督凱魯說，國內的聯合國難民署（UNHCR）難民卡持有者，可以為了生計而工作，譬如在巴剎工作，但不可以經商。

他強調，經商是本地人的權利，難民卡持有者只獲準在我國暫時逗留，他們不能經商或涉及違法行為。

他接受《馬來西亞前鋒報》訪問時說，外勞也一樣只能在我國打工，不能創業經商。

他也透露，國內擁有外勞臨時工作準證（PLKS）的低技能外勞人數已突破210萬人，且人數還逐年增加，毫無減緩趨勢。

根據人力資源部的最新數據，截至6月30日，國內有200萬2427名合法外勞，占全國勞力總人數的13.2%。馬來西亞統計局去年公布的數據更驚人，指包括非法外勞在內，我國的外勞人數達670萬人。

提到國人對外勞的印象時，凱魯說，國人看到一群外勞時就會認為這些人都是非法外勞，但移民局官員檢查後發現他們都擁有合法證件。

“另外一個不正確的印象則是，很多人投訴士拉央及雪蘭莪的批發市場充斥非法外勞，他們其實是聯合國難民卡持有者，獲準在等待聯合國難民署安排他們到第三方國家時準暫時逗留在我國，也可以工作。”

但他不諱言，移民局在突檢雪蘭莪批發市場時，發現有巴剎老板出租（攤位）給外勞，而這是犯法的。

針對許多印尼亞齊人在我國經營雜貨店，凱魯說，亞齊人在我國經商是犯法的，可是，若果他們與本地人結婚，使用本地人的執照經商就沒有問題。

他說，在配偶計劃下，與本地人結婚的外國人擁有可以長期逗留的準證，但必須每年更新。

無論如何，凱魯承認，國內的非法外勞問題依然嚴重。移民局截至9月11日在全國展開的1萬2607次執法行動中，逮捕了3萬6940名非法外勞和924名僱主。

被捕非法外勞將列黑名單

他說，根據他們的經驗，每一次執法檢查的外籍人士中，非法外勞往往占了23至25%，多數是沒有證件或是逾期逗留。

“來自印尼（1萬2228人）的非法外勞最多，其次是孟加拉（8169人）、緬甸（3674人）、菲律賓（3152人）、泰國（2155人）和印度（2009人）。”

他說，被移民局逮捕的非法外勞將被列入黑名單，加上移民局擁有他們的指紋資料，這些人即使更換護照或名字，也無法入境。

“所有被捕的非法外勞都會被控，一旦罪名成立就會坐牢；而他們被遣送回國前也會在移民局扣留室等待。”

專業透明執法 不可粗暴待外勞

凱魯強調，他指示移民局官員在執法時必須保持專業，透明、親切及尊重人權，就算是外勞也應該禮貌對待。

他說，他經常提醒移民局官員，在執法時不可以對人惡言相向，甚至粗暴對待。

他說，移民局對於國家安全及主權是不會妥協，每天都會展開執法行動，因此指移民局軟弱是不實的說法。

但他也坦言 ，我國擁有138個海陸空入境點，而吉隆坡第一及第二國際機場的訪客人數非常多，挑戰性是相當高。

“至於入境人次占全國流量75%的柔佛入境點，兩個關卡每天都有至少35萬人次，單是摩多車就有5萬輛。”

不良觀感致嚴查 絕無歧視非洲人

凱魯說，國人對非洲人的不良觀感，促使移民局官員更嚴格地檢查非洲公民的資料，但馬來西亞絕對沒有歧視非洲人。

“根據移民局接獲的投訴，本地人對非洲人的文化感到不舒服，因為非洲人喜歡聚集在一個地方吵鬧、喜歡喝烈酒，喝醉酒及打擾本地人。”

他強調，移民局嚴正看待此事，而且也加緊在入境點的管制，他也指示在吉隆坡國際機場的行動室檢查非洲公民的資料，即必須仔細檢查護照、簽證或準證，以及來馬的目的。

“如果是學生，就得確保他們是真的來上學，如果是來旅行的，我們會檢查他們的旅費，將住在那里，以及將逗留多少天。”

他承認，由於檢查耗時，移民局因此將他們帶到行動室；移民局是因為接到民眾投訴才這麼做，並非如一些人所說的歧視。

上個月，納米比亞駐馬最高專員安妮投訴移民局在吉隆坡國際機場無理扣留她的兩名外甥。

不過，凱魯表示，移民局官員只是將兩名納米比亞籍男子帶到機場的行動室，以了解他們入境我國探訪的進一步詳情。

他說，移民局將向外交部發出抗議信函，指責安妮闖入移民局行動室質問該局的標準作業程序，幹預移民局的標準作業程序。