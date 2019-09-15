組織：鼓勵求助降自殺率 檢討提控自殺未遂

（吉隆坡15日訊）精神科醫生相關組織、臨牀心理師相關組織和輔導組織正積極與政府溝通，以重新檢討自殺未遂者可被提控的現有條文，鼓勵更多有自殺意念者求助，從而降低自殺率。

目前，根據《刑事法典》第309條文，自殺未遂者可判處坐牢一年或罰款，或兩者兼施。

臨牀心理師梁燿文對馬新社說，如果執行提控自殺未遂者的相關條文，加上社會人士普遍對有自殺意念者的標簽與批判，有自殺意念者可能會不敢求助。

“另外一種情況是，如果有關人士真的要自殺，就會採用非常致命的方式來確保自己完成自殺。”

他說，根據Mishara & Weisstub於2016年的研究，在25個有執行自殺法律國家中，有23個國家在廢除相關法令後，有關國家的自殺率並沒有增加或減少，這意味著這項條文並非必要。

23國廢自殺法律減自殺率

他指出，根據世界衛生組織的報告，目前沒有廢除自殺條文的國家有3個做法，第一種是自殺未遂者會被逮捕，但初犯者不會被起訴，反之警告後可離開警局，重犯才入獄。

第二種是自殺未遂者會坐牢，但有律師協助他們獲釋與轉介，接受治療；第三種是警方會逮捕自殺未遂者，但隨後會釋放。

梁燿文說，雖然並非所有國人都知道有這項條文，但如果自殺未遂者被救及送到醫院後，當局會按照程序行事，並交由相關單位決定是否提控。

他說，精神科醫生相關組織、臨牀心理師相關組織和輔導組織將提供更多證據及國外研究結果，並與政府積極溝通中，但這需要要時間。

現年31歲的梁燿文考獲精英大學心理學學士和臨牀心理學碩士學位，目前在理科大學攻讀臨牀心理學博士學位，也和夥伴聯合創辦了劃時代心理成長中心。

不當報道引糢仿自殺行為

臨牀心理師梁燿文說，雖然媒體對報道自殺的社會新聞有本身的考量，但多份研究顯示，不當報道反而會引起糢仿性自殺行為，或所謂的“維持效應”。

他說，目前已完成的糢仿性自殺調查研究超過50份，這些研究的結論是，媒體對自殺的不當報道可引起自殺風潮，即那段時間的自殺率會提高。

“可是，當媒體在報道中提出如何有效面對逆境的措施時，就能達到預防和減少自殺事件的發生，我們稱之為帕帕吉諾效應。”

梁燿文說，自殺並非由單一原因造成，不過，如果自殺事件被報道成單一原因，例如因為情傷而自殺，這類報道容易導致人們產生“別人因情傷自殺獲得同情，我也來因情傷自殺”的想法。

因此，他認為，媒體在報道中應遵循世界衛生組織發表的《自殺預防：對媒體從業人員的指引》。

針對有人通過社交媒體傳達尋死的情況，梁燿文說，雖然不排除對方可能為了吸引註意力，但他認為人命攸關，需要把每個生命救回來。

“無論如何，我們都會把他當真的來看待，就算可能是吸引註意力，對方也會有可能在企圖尋死時，不小心發生意外而死亡，所以應該認真看待每個自殺意念。”

同理心不批判 勿標簽為草莓族

臨牀心理師梁燿文提醒公眾，不要認為有自殺念頭者是承受不了壓力，甚至將他們標簽為脆弱的“草莓族”，更重要的是拋開“心理病可以控制，無需求助”的想法。

“精神或心理疾病除了基因、心理、和環境的影嚮外，它也是腦部的化學物質不平衡所引起，而不是單純只因為一個人懦弱或悲觀導致。”

他說，研究顯示每3個企圖自殺者當中，至少有一人會向旁人提出自殺念頭，因此，如果及時提供援助，將有助於緩和自殺情況。

他認為，如果國人加強對心理健康的認知，有同理心、不批判心理健康出現問題者，對他們也會有幫助。

他指出，有自殺傾向者出現的徵兆，包括告訴別人有自殺念頭、胃口與睡眠受影嚮、對生活失去興趣、忽略個人衛生、把貴重物品轉交他人、寫遺書、預先交代身後事、自我封閉、出現極端行為、生活近期面對重大事件、濫用藥物或酒精等。

提到防治自殺工作，梁燿文說，政府也與非政府組織和大學合作推廣防治自殺或提倡心理健康活動，讓更多人可以認識自殺徵兆。

趨年輕化 課業家暴占部分原因

隨著自殺率呈年輕化趨勢，臨牀心理師分析，課業壓力及家庭關系不穩定，譬如父母離異或家暴等占部分原因。

盡管各造仍在研究自殺者年輕化的具體原因，但臨牀心理師認為，基於心理健康狀況與自殺行為有關聯，因此，必須關註國人的精神及心理健康狀況。

10年前，我國自殺率最高的年齡層介於35至44歲，但《2017年國民健康與發病率調查報告》顯示，如今自殺率最高的年齡層介於16至24歲。

臨牀心理師梁燿文說，國民的心理健康問題普遍程度，從1996年的10.7%增至2006年的11.2%，2015年則攀升至29.2%，即近30%的國民人面對心理健康的狀況，即壓力、憂鬱、躁鬱程度超出檢查心理健康量表的健康水平，這些都是會導致我國自殺率提高的風險。

他說，根據《2009年國民健康與發病率調查報告》，印裔自殺率最高，即每10萬人當中有3.67人，華裔每10萬人有2.44人，馬來人和東馬土著則每10萬人有0.32人。

“盡管華裔自殺人數高達156人，比印裔的76人高，但自殺率主要是看比例；過去10年則沒有這方面的數據，因為2007年設立的全國自殺人數登記系統經於2009年停止。”