馬智禮：政府著重發展 技職教育前景光明

（吉隆坡15日訊）教育部長馬智禮說，技職教育將會成為有前景的行業，這從教育部和技職行業由討論成為夥伴關系晉升至共同參與推動的層次，顯示國家對技職教育的注重。

他於今日出席馬來西亞數碼經濟機構主辦的數碼展後，在記者會上針對首相敦馬哈迪昨日宣布政府將會在來臨提呈的財政預算案中更註重技職訓練一事，如此表示。

“不論是今年、明年、或是即將提呈的2020年財政預算案中，技職訓練的發展方向都備受重視，而教育部也與現今的技職行業保持緊密的合作關系。”

***政府與技職行業緊密合作

他說，由會長丹斯里蘇添來領導的馬來西亞廠商聯合會也成為教育部賦權職業技術教育與培訓內閣委員會（JKKPTVET）一員，則是令人振奮的消息。

馬智禮指出，馬來西亞的技職訓練將會效仿給予我國許多合作的德國，並保證未來的技職訓練將會更加光明。

他強調，技職應該是未來的主流選項之一，也是世界有前景的行業，因此他希望國人不要把技職當成是最後選項或草根選擇。

此外，馬智禮表示，政府也註重加強科學、工藝、工程與數學教育（STEM），希望由馬來西亞數碼經濟機構成立的數碼創客中心（Digital Maker Hub）能擴展至國內100多所學校，並最終讓每所學校都能夠擁有屬於他們的數碼平台。

他說，以數碼平台建立數據庫系統，可以收集學生尤其是馬來西亞教育文憑（SPM）畢業生在各方面的表現，包括學術成績、課外活動與興趣等，讓他們選擇合適及傾向的科系，這將有助於減少畢業生在完成學業後，無法找到合適工作或難以找到工作而失業。

有關印尼林火導致我國煙霾情況擴散，馬智禮說，教育部已授權各州教育局，根據各地區煙霾情況的嚴重性，按照各州標準作業程序進行應急計劃，包括指示學校停課。

“至於學校會否持續進行各項考試及公共考試，同樣由各州教育局做決定。”