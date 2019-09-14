空污200點 東甲麻坡211校停課1天

（東甲14日訊）今日截至下午3時，東甲空氣污染指數仍處於200點非常不健康水平，柔佛州教育、人力資源、科學及工藝委員會主席阿米諾胡達宣佈，麻坡及東甲縣所有政府幼兒園、中小學及高等學府明日停課一天，惟校長及教職員需返校。

4萬學生受影響

他披露，兩縣中小學校共211所，受影響的逾4萬名學生，他們明天無需到校上課，所有政府幼兒園及高等學府，包括麻坡巴莪大學城、青年職技學院、東甲預科班學院、東甲社區學院、工業技術學院也將在明日停課一天。

今日下午，阿米諾胡達與麻坡及東甲各政府官員召開緊急會議後，做出這項宣布。

出席者計有柔佛州地方政府、城市和諧及環境委員會主席陳正春、東甲區州議員黃俊歷、東甲縣長沙菲依阿末、麻坡環境局長納西爾、麻坡縣教育局長佈尼蘭、東甲縣教育局長扎卡里亞等等。

他說，因為東甲空氣污染指數從早上突破200點非常不健康水平，到下午3時為止仍沒有出現好轉的趨勢，因此柔佛教育局根據標準作業程序，宣佈明天停課，惟校長及教職員必須如常到校。

他劝请所有学生在学校停课期间，应尽量留在家中，家长为了孩子健康著上，在孩子出外时必须要为他们戴上口罩。

“教育局將會密切留意每日由環境局公佈的東甲檢測站的空氣污染指數，並會依據從中午12時至下午5時的空氣污染指數作為指標，以決定隔日麻坡及東甲縣的學校是否復課，而柔佛州教育局會把這項指令傳達給麻坡教育局及東甲教育局。”

他指出，因為周一是馬來西亞日公共假期，因此柔佛州教育局將在當天下午公佈兩縣學校是否會在周二復課，如果數據顯示空氣污染指數仍處於非常不健康水平，那麼教育局會宣布繼續停課。

將派發5萬個口罩

他指出，由國家天災管理委員會報效的逾5萬個口罩已經運抵，並會轉交給兩縣教育局，再由縣教育局分配給各區所有學生。

根據教育局數據，麻坡的中小學校共有129所，其中華小則有31所；東甲縣則有82所中小學，華小則有21所。

笨珍所有學校停課

（笨珍14日訊）笨珍教育局今晚宣布，由於空氣污染指數達到220點，縣內所有學校和幼兒園將於明日（15日）停課。

文告提醒父母無需將孩子送到學校上課，不過，教職員須如常到校進行其他工作，各方受促在煙霾來襲時期遵守當局定下的標準作業程序。