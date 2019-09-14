捉野生動物 2泰國人被捕

（八打靈再也14日訊）涉嫌捕捉野生動物，2名泰國人於9月10日在霹靂柏隆皇家公園展開的“保護寶物行動1/2019系列”（Operasi Bersepadu Khazanah, OBK）中被捕。

旨在打擊與消滅國內野生動物罪犯的“保護寶物行動，是由馬來西亞半島野生動物與國家公園局、警方行動部隊及霹靂州花園組織於9月3日開始聯合執行。

水務、土地及天然資源部長希維爾說，該部已對被捕的2名嫌犯進行調查。

“2名嫌犯被發現時，被搜出15只刺蝟、2副野生動物的牙齒、2只烏龜、1只野生狐貍、4條電纜圈套、13條電線以及3條尼龍圈套。”

“此外，當局也起獲一些砍伐沉香樹的器具，包括2把斧頭、2把巴冷刀、11個樹木清潔器材、2個漁網、1個稱重器以及6.1公斤的沉香木。”

他於今日發文告說，這起案件將在《2010年野生動物保護法令（716法令）》第29及60條文臥展開調查。

在《2010年野生動物保護法令》的第29條文下，一旦罪成，可以被罰款不超過10萬令吉或坐牢不超過3年，或兩者兼施；而在第60條文下罪成者，可以被罰款不超過5萬令吉或坐牢不超過2年，或兩者兼施。

此外，當局也將援引《1984年國家森林法令（1993年修正）》對砍伐沉香樹展開調查

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希維爾說，這項逮捕是當局在杜絕各種非法偷獵及走私野生動物活動上一次成功的行動，水務、土地及自然資源部對警隊，尤其全國總警長拿督斯里阿都哈密在這次行動中共同保護我國的動植物致謝。

水務、土地及自然資源部警告，即刻停止非法野生動物狩獵活動，以免面對嚴格的法律行動。

希維爾也希望民眾給予野生動物與國家公園局及警方支持及提供協助，保護國家的寶物，避免絕種。

民眾若有任何資訊，可以撥電半島野生動物與國家公園局熱線1800-88-5151，抑或通過網站www.wildlife.gov.my舉報