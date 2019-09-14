300人疑墜投資外匯騙局 200萬“凍過水”

（吉隆坡14日訊）12名外匯投資者申訴，某投資教學機構以推銷投資課程為名，拉攏學生加入外匯投資平台進行投資，這些投資者數年來引薦了逾300人參與這項外匯投資活動，總投資額超過200萬令吉；豈料該投資平台從去年開始出現問題，所有投資人的戶口都遭凍結無法拿錢，投入的錢血本無歸，而教學機構負責人卻拆夥並另起爐灶，投資者不得不質疑該投資平台由始至終都是個騙局。

投資者們於今日在行動黨直轄區公共投訴局副主任林晉夥陪同下召開記者會指出，該投資教學機構是從五年前開始活躍，兩名負責人積極開辦投資課程，吸引民眾參與，而他們也是因為想學習更多關於投資理財的專業知識而加入。

投資者陳忠宇（35歲，生意人）指出，該教學機構教導關於投資的知識，讓學生先掌握投資基礎，再進一步拋出橄欖枝引薦他們加入一個網絡外匯投資平台。

“我本身是很抗拒金錢游戲，所以為了避免盲目投資，去上課程學習專業知識是最保險的，課程中會傳授我們如何去觀察投資市場的動向，教我們去看數據表等等，讓我們以為已經掌握了知識，進而想嘗試投資。”

他說，每個學生在學習投資基礎後都會有躍躍一試想開始投資的心態，但卻沒有管道入場，而該機構負責人表示該公司有在投資一個國外的外匯平台，而他們也因為信任且秉著學以致用的心態，願意加入這個平台。

陳忠宇披露，他加入該投資平台幾年以來都沒有出現任何問題，投資有起有落，但整體而言賺的比虧損的多，也讓他對這個平台更有信心，身邊的朋友知道了也紛紛表現想要加入，他前後共介紹了15位朋友報名投資課程及加入這個平台投資。

1天虧5千美元不尋常

“直至去年，問題開始一一浮現了，該投資平台的走向與市場動向不符，甚至會發生一夜之間大虧損的情況，可以一天內虧掉近5000美金，我們去詢問一些投資導師，大家都認為不尋常。”

與此同時，投資者們也得知兩名教學機構的負責人已經拆夥，且各自成立新的教學平台；今年3月開始，投資者們發現自己的投資戶口無端遭凍結，至今無法取出錢，才驚覺事情的嚴重性。

“我們有去詢問負責人，但他們把責任推卸說是外國的投資平台出了問題，指該平台在國外因被懷疑洗黑錢，因此暫時被凍結，現在該平台只能進不能出，即大家都取不出錢，但卻還是能夠投資錢進去戶口。”

陳忠宇說，投資者對有關的外國投資平台進行審查，赫然發現該網站是在馬來西亞設立的，而網站的註冊人也是馬來西亞人，因此他們質疑該平台由始至終都是虛構的，只是一個用以詐欺的幌子。

負責人續招生 受害者恐更多

另一名投資者楊錦樞（30歲，生意人）表示，他加入該投資平台約五年，一直以來都相安無事，因他的關系直接或間接加入平台的約有300人，投資金額超過200萬令吉，其中還有老人家是掏出棺材本來投資，讓他感到歉疚。

他說，他加入的時間是最長的，每個月在該投資平台的進出交易額約2000美元，因為這些年來都有持續在該平台上賺錢，因此戶口被凍結他沒有面臨太大的虧損，只是連累了身邊的許多親友。

“有些人是才剛加入不久，只是投資了錢進去，都來不及賺錢就已經被凍結戶口，這些都是大家的血汗錢來的。”

他表示，無法接受教學機構負責人聲稱這些戶口因涉及洗黑錢而被暫時凍結的說法，因為經過查證，這個外國投資平台根本就是在馬來西亞成立的，顯然負責人在說謊。

“負責人如今已經不接我們電話，但據我了解，他們仍在外面不停的招生，開辦投資教學課程，相信全國的受害者人數不計其數。”

負責人否認介紹投資平台

被指控詐欺的教學機構負責人張先生在記者會後接受媒體電話訪問時澄清，他從來不曾介紹任何人加入任何外匯投資平台，自己只是從事投資教育工作，其他事均與自己無關。

他說，所有學員在報名課程時都有白紙黑字簽署一份文件，上面清楚闡明該教育機構禁止推銷任何投資產品給學員，而課程中也一再強調，學員在外進行的個人投資活動都與該教育機構無關，該機構也不會對學員的投資風險負責。

“這些事情他們（學員）都很清楚的，文件是他們簽的，我沒有介紹過他們外匯投資的東西。”

張先生強調，他從事教育工作，而投資的風險肯定是難以避免，學員在外面投資失利不可能來找老師負責。

對於有關外匯投資平台戶口凍結的事宜，他表示自己只了解一半，畢竟他沒有這些投資者的資料，但的確有學員前來向他咨詢，而他的回複也一樣，即學員在外面要投資什麼是個人的選擇，他本身也從來沒有介紹過任何外匯投資平台。

無論如何，張先生說，自己不會逃避，也隨時歡迎上述投資者與他面對面溝通，厘清所有的問題。

警建議受害者向國行投報

行動黨社青團全國理事胡克燿指出，投資者已經向警方報案，而警方也建議他們向國家銀行投報，所以他將會致函給國家銀行反映這個案件。

他呼籲民眾，勿隨意在沒有獲得國家銀行準證的金融公司或網絡平台進行投資，因為國家銀行難以監督，發生事故時，國家銀行也難以及時介入，投資者也必須承擔陷入騙局的風險。

“尤其是網絡的虛擬平台更是難以監督，希望大家能夠透過合法的管道投資。”

行動黨直轄區公共投訴局副主任林晉夥認為，如今金錢游戲等詐欺手法猖獗，政府應該重新檢討現有法律，以便更有效的對付這些不法集團或機構。

出席記者會的還包括甲洞區國會議員服務中心助理賴俊權。