【巫伊結盟】巫伊簽署全民共識憲章 包容他族

（吉隆坡14日訊）巫統主席拿督斯里阿末扎希強調，巫統與伊斯蘭黨如今的合作肯定比較容易且簡單，那是因為雙方有共同的理念，也曾經在普世價值觀的事務合作。

他今日在巫伊兩黨於世界貿易中心舉行的穆斯林團結集會簽署合作憲章後，在和伊斯蘭黨主席拿督斯裡哈迪阿旺召開的聯合記者會上，如此指出。

他說，伊斯蘭黨與其他政黨尤其是民主行動黨的合作更加困難，可是，既然伊斯蘭黨與行動黨過去都可以合作，巫伊兩黨合作自然不成問題。

扎希：包容各種族

詢及新經濟政策等國陣的政策會否隨著巫伊合作而保留時，阿末扎希說，兩黨這次的合作會包容其他種族，包括非馬來人，作為一個國家議程。

“請別擔心，這不是極端，抑或是穆斯林化，又或是在馬來西亞人之中過度強調民族主義。”

至於巫伊兩黨的合作形式，他表示，目前由咨詢委員會及技術委員會進一步研究憲章與協議的共識，未來將會正式公布。

另一方面，哈迪阿旺說，身為穆斯林，與巫統一起合作不成問題，何況這次合作是為了所有人。

詢及會否組織政黨時，哈迪阿旺說，目前一切仍言之過早。至於對來屆大選的備戰，他說，政治是非常具有伸縮性的，伊斯蘭黨和巫統過去曾經在選舉中合作，不競選對方上陣的選區，只不過來屆大選日期都還沒有宣布，現在說這些還太早。

有關巫統會否加入伊斯蘭黨執政的吉蘭丹和登嘉樓州政府的問題，哈迪阿旺不諱言確實有此計劃，惟時機成熟再作宣布。

詢及已故伊斯蘭黨精神領袖拿督聶阿茲會否同意伊巫兩黨的合作時，他說，伊巫兩黨過去在七十年代時也曾經合作，而且聶阿茲當時還在世。

簽署《全民共識憲章》扎希：戰友已明白

巫統主席拿督斯里阿末扎希說，把伊斯蘭的優點納入國家的政治體系是巫統和伊斯蘭黨重要的責任，因伊斯蘭也保障非穆斯林的權益與自由，所以此舉可以兼顧各造的需求。

他在代表巫統與伊斯蘭黨簽署《全民共識憲章》時致詞說：“我們的戰友都已經明白此事。”

他說，巫統和伊斯蘭黨不應該陷入狹隘的種族政治與極端的宗教教義，必須強調中庸及尊重其他宗教，這符合《聯邦憲法》3 (1)條文。

“巫伊兩黨合作會保護與保障各族的權益，歷史已經證明，我們一直以來都尊重憲法及社會契約。”

“我們不曾搶走任何人的權益，只要人人支持憲法及尊重法治，國家就會和平與安定。”

阿末扎希表示，《全民共識憲章》取經自麥地那憲章（Sahifah Madinah），有關穆斯林與非穆斯林之間的關係。

他說，兩黨的合作是“國家和諧的合作”（Muafakat Nasional），而非只是馬來人和穆斯林為了權力的政治結盟。

“由巫統和伊斯蘭黨主導的合作，旨在為了國家的繁榮昌盛。”

阿末扎希強調，巫伊的合作不只是為了這兩個政黨，而是所有種族和宗教。

他高聲說：“這項合作是為了馬來人、為了華人、為了印度人、為了伊班人、卡達山人、杜順人、姆祿人、原住民、各種土著。”

扎希：馬華國大黨完全沒反對

巫統主席拿督斯裡阿末扎希說，雖然巫統早前已就該黨和伊斯蘭黨合作與國陣成員黨進行過討論，但他還是會於近期召開的國陣最高理事會上針對此事給予正式照會。

他在巫伊兩黨簽署合作憲章儀式後召開的記者會上，詢及國陣成員黨馬華和國大黨是否同意巫伊合作時說，巫統已與國陣成員黨討論過此事。

“國陣最高理事會將於近期召開，我們屆時會正式照會。”

另外，巫統署理主席拿督莫哈末哈山補充：“兩個成員黨（馬華和國大黨）至今完全沒有提出反對。”

安努亞：穆斯林團結 下屆大選掀政治海嘯

巫統總秘書丹斯里安努亞慕沙期望逐漸壯大的穆斯林團結浪潮，可在下屆全國大選帶來政治海嘯，改變我國政治格局。他也認為，巫統和伊斯蘭黨合作後，希盟一定會被選民拒絕。

他形容兩黨的合作像是兩名分開已久的親兄弟達成共識；並對那些質疑此共識的聲音回應說，“告訴他們，（這是）象與象的對決。”

“當象與象對決時，草不會死，相反的，草會更茁壯成長。”

他今日在穆斯林團結集會的兩黨合作憲章簽署儀式上致詞時指出，巫伊兩黨的合作為了穆斯林、各族人民及國家的繁榮。

“這是一個具有歷史性的一刻，在這片國土上已分開了近70年的兩個最大的政黨，會在今天宣誓合作。”

他指出，這項合作是根據可蘭經和伊斯蘭的教義，並注重團結、相互合作、相親相愛的精神，不論種族、宗教及膚色。

哈迪：以伊斯蘭模式 巫伊接受多元政治格局

伊斯蘭黨主席拿督斯里哈迪阿旺說，該黨與巫統以伊斯蘭模式（Acuan Islam）接受我國多元種族的政治格局，即接受由馬來伊斯蘭所領導的多元社會。

“伊斯蘭黨和巫統之後會繼續展開與其他以種族權益為鬥爭的政黨合作，如伊斯蘭黨與和諧陣線、巫統與馬華和國大黨。可以接受相同原則的其他政黨，這也是伊巫兩黨之間的共同點。”

“我們也將一同抵抗任何想要破壞這個國家，以及不願意跟隨我們的模式的人士或政黨。”

兩黨相似處很多

哈迪阿旺在穆斯林團結集會的伊巫兩黨簽署合作憲章儀式上致詞時說，雖然伊巫兩黨是不同的政黨，卻有很多交叉及相似的地方，也是最早為了國家獨立而奮鬥的政黨。

“這些相似點成功將一些事項打造為馬來西亞憲法的基礎，即伊斯蘭地位、其他宗教的權利、土著的權利、國語及多元社會的權利等。”

他說，巫統和伊斯蘭黨之間早前的衝突是方法與技術問題上的誤會，這也意味兩黨在面對更大的挑戰上必須團結，在差異方面互相禮讓、在衝突方面互相原諒。

“讓人擔心的是，一些有勇無謀的政黨及個人挑戰伊斯蘭、王室及馬來特權，這將導致種族之間的良好關係出現緊張的局面。”

哈迪阿旺也形容部分非巫裔和巫裔人士為“害蟲”，並指國家現有的版圖已被這些人所破壞。

他呼籲各族人民在來屆大選中，以選票教訓這些所謂的“害蟲”。

他說，“馬來西亞人的馬來西亞”即朝向廢除馬來人和土著的權利及伊斯蘭宗教地位的原則，是錯誤的教導，也違反這個國家必須維持的原則。

他聲稱，馬來人和土著是殖民時代的最大受害者，因為他們抵抗殖民，並因此成為遭到最殘忍對待的受害者，因此，“馬來西亞人的馬來西亞”口號的原因是基於對其他族群的歧視而屬不正確。

他表示，伊斯蘭黨曾與巫統合作，通過內安法令（ISA）來抵抗共產主義的威脅。

“種種課題顯示伊斯蘭黨和巫統並沒有差別。”

他表示，伊斯蘭教義也教導必須與所有宗族及宗教和睦共處，倘若發生衝突，就必須以和平為先。

達基尤丁：帶來轉捩點

伊斯蘭黨總秘書拿督達基尤丁說，伊斯蘭黨與巫統的合作，將為馬來西亞帶來新的轉捩點。

他說，穆斯林遷徙、1957年8月31日的獨立日及1963年9月16日的馬來西亞日，都是歷史上重要轉捩點的日子。

他在穆斯林團結集會的伊巫兩黨合作憲章簽署儀式上致詞時說，我國宣布獨立為所有人帶來希望，大家要一起建築更美好的生活，同時維護皇室榮譽、提升馬來人宗教、民族和文化習俗的地位，以及保障所有人民的自由。

“310萬名馬來人在我國獨立時，沒有太多條件地接受230萬名華人、66萬名印度人和其他種族人民，隨後也與沙巴、砂拉越和新加坡組成馬來西亞。”

“這是一直以來維繫大家的建國基礎與目的，儘管我們有很多缺點，但我們在如此多元的社會裡一起和平、和諧地生活直到今天。如今，我們來到歷史十字路口，這將成為確立我國未來發展方向的全新轉捩點。”

達基尤丁指出，去年509大選出現的改朝換代，令國家產生有違建國基礎與重要社會文件的氛圍，人民的利益與幸福也因此受威脅。

他聲稱，新馬來西亞口號並沒有為國家帶來任何新氣象，反而出現了許多污衊與假消息，為社會現況及現實帶來挑戰與改變。

“（現實）正好與他們的承諾相反，人民生活越來越困難，經濟以及所有領域的表現都嚴重下滑，國債劇增，但希盟不但沒有解答這些問題，只是一昧地繼續承諾及重新探討。”

達基尤丁聲稱，希盟在上屆大選中的勝利是國家和人民的噩夢，這個政治聯盟不曾停息的內鬥只會持續削弱國家，伊斯蘭黨與巫統秉持著對國家的忠誠與建國目的，決定背負起這項道德與政治的責任，所以摒棄長久以來的差異，以實現團結並拯救人民於現任政府的水火之中。

劉華才：分化多元社會結構

（吉隆坡14日訊）民政黨主席拿督劉華才說，國內兩大馬來人政黨──巫統和伊斯蘭黨今日的正式結盟，不但將改寫我國的政治版圖，同時也會進一步分化馬來西亞的多元社會結構。

他形容，2019年9月14日將是馬來西亞多元社會的黑暗日，因為巫伊聯盟將使國家走向以馬來人為核心的路線，使大馬日益種族化。

他於今日發文告說，根椐對上屆大選成績的分析，巫伊結盟後將有望在來屆大選中，從希盟手中奪回至少30個國會議席，而希盟為了能夠在來屆大選中保住政權，勢必會與國陣展開一場“伊斯蘭化大比拼”以爭奪馬來選民的支持。

“希盟在上屆大選中只獲得25%至30%的馬來人支持，他們肯定也已意識到這一點，因此自執政後就一直試圖在討好馬來人，例如維持大學先修班固打制，並增加學額、承認統考需考慮巫裔感受等，這無形中都使非馬來人的權益受到侵蝕。”

劉華才強調，民政黨是一個多元種族獨立政黨，而且也是唯一沒有和走宗教神權路線的伊斯蘭黨合作過的主要政黨，民政黨向來強調多元，並堅定認為多元政治才是國家未來的出路。

他說，民政黨也希望獲得人民支持，共同捍衛我國的多元政治體制。

巫伊簽署《全民共識憲章》

巫統和伊斯蘭黨在上蒼的同意下，真誠地宣布組成“全民共識”（Muafakat Nasional）。這合作旨在團結穆斯林，為多元的馬來西亞帶來繁榮。為此，巫統和伊斯蘭黨有義務：

1.遵從與維護聯邦憲法至高無上的地位。憲法保障國家組建、伊斯蘭教為國教、馬來統治者的主權、馬來人和土著的特別地位、其他種族的合法利益、馬來語為國語，以及保障多元社會的利益受到維護。

2.為了國家利益，通過涉及各種宗教、種族和文化背景的協商文化，加強這項“全民共識”。

3.為了國家發展，在聯邦憲法框架下，全面加強伊斯蘭、馬來人和土著議程。

4.在不否認多元宗教、種族和文化作為國家政治穩定、種族和諧和國家繁榮的軸心下，通過擴大（伊斯蘭和馬來民族的）論述建立合作。

5.共同為國家提出新的景象與方案，以提升良好的國家治理、融合與繁榮的發展政策，以及跨越膚色和種族的公平社會分配。

因此，為了馬來西亞的福祉，讓我們一起支持這項“全民共識”。