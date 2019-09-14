雨水緩解煙霾 北馬空污改善









（檳城14日訊）北馬昨天及今早迎來雨水，緩解了困擾多天的煙霾情況，截至今午2時，北馬各地空污指數（API）已脫離不健康水平，回落至中等水平。

昨日，北馬共有5個地點的空污指數處於不健康水平，這5地點的空污指數今日已改善，即浮羅山背55點、敏登嶺62點、詩布朗再也70點、雙溪大年65點以及居林65點。

然而，中南馬及東馬砂拉越的煙霾情況依然嚴重。根據綠色和平聯同空氣素質監測組織AirVisual發布的數據顯示，今午2時，砂拉越古晉及吉隆坡分別淪為全球污染最嚴重城市排行榜的第一位及第五位，情況堪憂。

古晉全球最嚴重城市

根據我國環境局空污指數官網發布的數據，截至今午2時，在全國68個空污監測地點當中，空污指數破200點大關，處在非常不健康水平的地點共有3個，即砂拉越的古晉226點、三馬拉漢205點，及柔州的東甲209點。

空污指數介於101至200點，即處在不健康水平的監測地點則有33個，包括霹靂州怡保打昔109點；吉隆坡峇都慕達146點、蕉賴134點；布城141點；雪州的瓜拉雪蘭莪114點、八打靈再也140點、莎亞南135點、巴生134點、萬津149點；森州的汝來151點、芙蓉126點、波德森179點；馬六甲市154點；柔州的昔加末144點、居鑾133點；彭亨的英德拉馬哥打關丹129點；砂拉越的斯理阿曼151點、泗里街151點、詩巫145點；沙巴的斗湖131點。

空污指數介於50至100點，即處在中等水平的監測地點則有31個，主要分佈在北馬、東海岸北部及沙巴西岸。