首相：鑒定申請人資格 防投機者轉售政府合約

（布城14日訊）首相敦馬哈迪強調，希望聯盟政府今後將會以績效為主，不讓投機者有機會將所獲得的合約或執照出售牟利。

他說，政府過去將合約發給很多沒有技能的人，他們因此賣掉合約，不過，政府合約或執照或AP如今已不可以轉售。

他今日在首相署主持內閣特別會議後，在全體內閣部長陪同下召開記者會說，政府會鑒定合約或執照申請者是否具備資格，同時也會提供訓練，直到他們熟練為止。

馬哈迪透露，今日召開的內閣特別會議，主要是討論2021年到2030年的“共享繁榮願景”，大家都認同資源應該公平分配。

“我們要共享繁榮，但卻不是讓每個人都成為百萬富翁，不同階層人士到底收入不同，因此要公平分配資源，這才有‘共享繁榮願景’。”

他表示，經濟事務部長拿督斯里阿茲敏會就“共享繁榮願景”做詳細講解，並會提呈報告書。

預算案將注重技職訓練

他也透露，即將於10月11日宣布的2020年財政預算案，將會更注重技職訓練。

馬哈迪說，“共享繁榮願景”計劃獲得出席會議的內閣成員認同，雖然一些州較富有，一些州較貧窮，但內閣認為應該縮短鴻溝。

“根據資料，吉蘭丹，玻璃市和吉打都是貧窮州屬，登嘉樓則因為有石油而不屬於貧窮州。”

“聯邦政府沒有石油，因此石油稅收是另一個課題，這項稅收的大部份畢竟是聯邦政府的收入，我們還在討論中。”

馬哈迪說，城鄉村收入是他們討論的另一個課題，一般上，城市是比鄉村更有錢，鄉村因此需要有經濟活動，以提升鄉村人民的收入。”

他指出，社會上存在兩極現象，很窮的人就很窮，很有錢的就很有錢，就有如一些公司的行政高層領取兩三百萬的年薪，而基層職員的薪水則很少，政府必須設法增加他們的收入。

他說，提供培訓提高技能，讓他們更具生產力，有更多技能，可以做更高科技的工作，是政府增加基層員工薪水的方式。

“我們如今已經進入宇航業，一部份航空業設備已經在馬來西亞生產，這些工作可以交給有能力者來勝任，同時訓練那些不具有這項才能者，以提升他們的能力。”

馬哈迪說，基於技職訓練的重要，內閣成員也對優先領域進行了討論，一旦鑒定便會先撥給預算。

“在預算有限的情況下，也就得鑒定優先開銷。”

針對今日召開的內閣特別會議，馬哈迪表示，這並不是第一次，類似會議也曾在之前的假日舉行。

他強調，內閣今日針對“共享繁榮願景”進行了長達3小時的會議，可見政府非常重視共享社會繁榮願景。

也因此，他在記者會上拒絕回應媒體提出的其它課題。

內閣會議通常於每周三召開。不過，在這之前，內閣特別會議曾在公假日召開，即於5月1日的勞動節討論就業機會課題，以及於5月22日可蘭經降世日討論外勞課題。

另外，阿茲敏在會上補充，“共享繁榮願景”是配合第12個及第13個馬來西亞計劃，用10年來進行的計劃。

“政府也將在擬定2020年預算案時，優先技職教育的發展撥款，這將由財政部來鑒定其中的優先項目。”

根據經濟事務部早前的的文告，“共享繁榮願景”是政府推出的新希望與議程，將成為國家團結的基石。這個願景擬定確保全民能在2030年享有高生活水平的規劃。

經濟事務部指出，新願景顯示政府致力於重組馬來西亞經濟，並確保永續發展，造福全民。

沒宣佈內閣改組

週六召開的內閣特別會議並沒有宣布內閣改組。

在這之前，有消息聲稱，首相敦馬哈迪罕見的於周六召開內閣會議，之後將會宣布並交代內閣改組。

不過，馬哈迪在內閣特別會議後召開的記者會上，沒有做出相關宣布，也不願回答與會議內容無關的課題。

早前有報導，指也是希盟主席的馬哈迪於近期召開的希盟黨主席會議上，獲得各黨黨魁的同意，調整部長的職務。

根據報導，消息人士指馬哈迪當時口頭上詢問各黨領袖是否可以換掉一些部長的職務，但不會開除任何部長，而各盟黨主席都點頭同意。

此外，還有傳聞則指馬哈迪召開內閣特別會議，是因為他要進行特定治療，必須加速處理政府重要事務包括財政預算案，同時在治療期間交由副首相拿督斯裡旺阿茲莎代攝職務。

商討長期經濟政策

首相敦馬哈迪今早9時30分召開內閣特別會議，根據“2021-2030年共享繁榮願景”商討國家長期經濟政策方針。

部長們的官車從上午9時開始陸續抵達首相署。

內閣會議通常於每周三召開。不過，內閣特別會議也曾在公假日召開，即於5月1日的勞動節討論就業機會課題，以及於5月22日可蘭經降世日討論外勞課題。

共享繁榮是團結基石

根據經濟事務部文告，“共享繁榮願景”是政府推出的新希望與議程，將成為國家團結的基石。

這個願景擬定確保全民能在2030年享有高生活水平的規劃。

這個願景也涵蓋第12個馬來西亞計劃及第13個馬來西亞計劃，在這兩個5年計劃執行期間的年度財政預算，也將以共享繁榮的願景為基礎。

經濟事務部指出，新願景顯示政府致力重組馬來西亞經濟，並確保永續發展，造福全民。