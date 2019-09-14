“我會用這雙手幫人” 獲裝義肢 青年感恩









（大山腳14日訊）3年前被人砍傷雙手而被迫截肢的印裔青年，在大山腳瑤池金母慈善基金會資助下，安裝了一對義手後，他允諾用雙手來幫助社會上的貧困人士作為回報。

來自北賴的拉克斯瓦仁（21歲），是於2016年7月間在住家附近被數人攻擊受傷。由於他的雙手嚴重砍傷，右手掌及左手臂被迫截肢才能保住性命。

拉克斯瓦仁的父母早已離異，自小便由外婆照顧及帶大，他原本計劃在中學畢業後，到學院修讀工商管理課程，以便往後能在好的領域工作，報答外婆的養育之恩。然而他失去雙手後，不僅升學夢碎，也失去生存及自理能力。

瑤池金母資助

拉克斯瓦仁在接受多年的心理開導、情緒調適及物理治療後，他決定裝上義手重新生活，但經濟能力有限，便向大山腳瑤池金母慈善基金會尋求援助。

該會主席蔡瑞豪說，為讓拉克斯瓦仁能進行普通的自理動作，所以右手裝置肌電義肢，左手則是普通義肢。

他說，安裝義肢的經費超過3萬2000令吉，其家人負擔1萬令吉，其餘由基金會資助。

他解釋，肌電義肢能夠接收大腦經由肢殘肌肉傳來的生物電信號，經安裝在義肢臂筒內的電子和機械系統處理產生動作。然後，義肢內的傳感器能把產生的脈衝信號反饋回大腦。

他說，肌電義肢可根據患者的殘肢情況，通過肌電訓練儀訓練有規律的收縮，並以動態調節器自動調節義手握力的大小及開閉的速度。

“經過訓練後，拉克斯瓦仁就能控制自如，進行一些動作如洗臉、穿衣服、寫字、系鞋帶、拿湯匙喝湯等。如果在生活中不斷地學習及鍛鍊，就能發揮它最大的功能。”

他說，肌電義肢內裝有永久免換電池，需每晚睡覺前取下充電即可，基於不是防水材料，所以洗澡時必須拆下。

他說，克斯瓦仁申請義肢援助時，因害怕遭人取笑，起初非常抗拒，後來經過開導便欣然接受。

“當他穿上兩邊義肢進行操控後，不僅他感到興奮，陪同出席的外婆更是眉開眼笑。”

克斯瓦仁在雙手安裝義肢後，緊握蔡瑞豪的手，要他向各地熱心人士傳達謝意，並表示日後將利用這雙手，來幫助社會貧困人士。

“裝上義肢並不羞恥，我能用雙手感謝及日後幫助其他人，這才是我的驕傲！”

身邊若有需要配置義肢的貧困家庭，可以聯系該會熱線019-2322192或016-4192192。

若想更了解該基金會操作，可游覽該會臉書One Hope Charity & Welfare Berhad - 大山腳瑤池金母慈善基金會。