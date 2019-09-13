陸兆福：家國黨都須和諧 黨內鬥如何強大

（芙蓉13日訊）芙蓉國會議員陸兆福強調，政黨若不和諧，只懂“自己人打自己人”的話，註定永遠無法成為強大的政黨。

他認為，“和諧”具有參透意義，小至家庭，大至國家皆需和諧；反之，父母不和諧會導致孩子受苦、國家不和諧則社會無法進步，則人民受苦！

也是交通部部長的陸兆福今早於芙蓉鄰恩複興教會出席歡慶中秋節活動上，致詞時如此表示。陪同出席者包括沉香州議員吳金財、鄰恩複興教會主任吳清貴等。

陸兆福在會上指出，“和諧”對政黨極其重要，一旦政黨出現內部紛爭或派系之爭，甚至有者為了一己私欲，罔顧黨利益，不願槍頭一致朝外，最終只會損害政黨利益。

“一個只會‘自己人打自己人’的不和諧政黨，要如何強大？同樣的，若國家與社會不和諧，就不會有進步。”

他指出，最近有不少爭議性的課題被挑起，都是來自“某政黨”的煽風點火，以期能在來屆大選中，再度推翻希盟政府。因此，他促請選民務必要繼續堅持及抱持著信念。

陸兆福認為，要達至和諧的社會，必須建立在相互尊重各族間不同宗教與種族的基礎上，因此，為了傳達正面的思想，故配合今年的中秋節所推出的月餅，以“和諧”為主題，寓意全國上下都能互相包容，以打造更和諧的社會，讓國家更繁榮。

吳金財則指出，如今社會充斥各種真假難辨的訊息，即便是政治人物也難分真假，特別提醒年長者勿輕信讒言，避免被騙取血汗錢，同時，他也呼籲人民應該要積極參與社區活動，通過正確管道獲得確實的資訊。

另外，他也贊揚該教會積極舉辦各種活動，關懷社區老人，希望會有來自各階層的組織舉辦不同性質的活動，讓社區變得更加和諧。

另一方面，吳清貴說，華人對於月亮可謂“情有獨鐘”，古代詩人更喜歡以詩詞贊頌月亮，由此可見，中秋節對華人而言是非常重要的佳節之一，月亮除了代表“團圓”之意，在古代缺乏照明燈的情況下，月亮則是象徵黑暗中的一點光，為人們照亮幽暗的道路。

“因此，月亮在某意義上，也代表著一絲盼望與希望！”