好友允還83萬卻搬家避見 商人3年報警3次

（吉隆坡13日訊）一名商人基於對好友的信任，而接受對方一同融資購買土地的獻議，還邀請公司合夥人一起融資，詎料，好友竟卷款而逃，令兩人痛失83萬令吉血汗錢；還發現對方購買跑車和包養小三，卻沒錢還他們，因此憤而報警。

兩名事主黃先生和陳先生今日在甲洞行動黨直轄區公共服務及投訴局主任游佳豪陪同下，召開記者會控訴被朋友欺騙買地的遭遇。

36歲的黃先生聲稱，介紹他買地的朋友是他的中學同學，兩人交情深厚，畢業後一直保持聯絡，因而非常信任對方。

父母是上市公司老板

“這位好友的家境很富裕，父母是上市公司的老板，駕名車，沒想到對方會用土地買賣來騙我的錢，還連累我的合夥人陳先生一同被騙。”

陳先生是在黃先生的邀請下，而參與這項土地買賣投資，兩人共投資了83萬令吉。黃先生的好友聲稱認識土地局官員，能以便宜價格拿到金馬侖一塊100多英畝的土地，徵詢詢兩人是否有興趣融資。

這位好友是在2014年向黃先生提出這項土地買賣的獻議，黃先生和陳先生在在同年9月至11月，以支票和現金方式，共支付了83萬令吉給對方。

“一開始我們先支付50萬令吉，後後他卻說錢不夠，需要加額來支付台底錢和手續費，我們再給他33萬令吉，總共83萬令吉。”

黃先生表示，好友擔保他們所投資的錢，可在2年內取得翻倍的利潤，基於信任，他們在沒有到實地考察的情況下，便把錢交給了對方。

“2014年到2016年期間，我們還有保持密切的聯系，以了解土地的進展，2年期限到了，他就一直拖延我們，最後還失去聯絡。”

黃先生指出，好友聲稱投資失敗，答應會把他們所投資的83萬令吉全數歸還，到了2017年杪卻失去聯絡，甚至還搬家逃避他們。

2人已分別在2016年、2018年和2019年3次報警，舉報男子騙錢，警方卻沒有任何回應，直到最近接到甲洞行動黨直轄區公共服務及投訴局的投訴信函後，才在3個月前，傳召這名好友問話。

他們表示，好友向警方否認拿了他們的83萬令吉，直至他們向警方出示文件證據時，對方才改口承認。

他們說，發現被騙後，在無意間更發現對方購買了一輛價值17萬令吉的跑車，還有錢包養小三。

黃先生不清楚是否有其他同學被騙，但有同學告訴他這位好友曾經獻議購地。

“我們曾經要求對方分期攤還83萬令吉，對方卻鬧失蹤，直到現在都下落不明。”

尋找好友不果後，黃先生和陳先生曾尋找對方的父母以解決問題，對方父母卻反過來要求他們原諒兒子的行為。

警稱案件調查中 暫無人被控

游佳豪指出，他們在接獲兩名事主的求助後，曾在6月致函警方詢問案件進展，直到昨日警方才回函，聲稱會援引刑事法典420（欺詐）條文調查此案。

他說，警方指案件還在調查階段，因而暫時沒有人被提控。

他表示，兩名事主召開記者會的目的，是希望男子還錢，同時希望警方加速調查工作。

他呼籲民眾進行任何投資時必而謹慎，例如如果發現回酬不合理，就得三思。

陪同召開記者會者包括該局副主任林晉夥、甲洞國會議員林立迎的助理賴俊權和蘇金發。