國庫控股接獻議 ​5億美元收購印尼大道

（吉隆坡13日訊）知情人士透露，大馬國庫控股（Khazanah）接獲一項大約5億美元的獻購交易，以收購旗下印尼收費大道經營公司的股權。

根據《彭博社》報導，印尼Astra Infra與加拿大退休基金投資局（簡稱CPPIB）聯手，以競標國庫控股旗下PT Lintas Marga Sedaya的股權，後者擁有連接雅加達至瓜哇島西部井里汶（Cirebon）、全長117公里（73英里）的大道特許經營權。

消息人士說，國庫控股董事局13日開會討論，以決定是否接受有關獻議。

董事局13日開會商討

國庫控股通過子公司UEM集團，持有Lintas Marga的55%股權，Astra Infra則擁有收費道路經營者其餘的45%，Astra Infra是汽車公司PT Astra國際的獨資子公司。

競標者看好印尼交通流量增加、道路收費增多，而有意展開收購。由於交通流量增加，推動印尼政府在基本設施投資超過4000億美元。

針對獻議，國庫控股、Lintas Marga、Astra Infra、UEM集團和CPPIB皆不願發表談話。

2006年，UEM集團獲頒發高速公路計劃，名為Cikopo-Palimanan，也稱為Cipali收費道路，不過沒有馬上展開興建工程，直到2013年才動工，因為公司需要完成土地收購程序，以及取得監督單位的批準，工程計劃於2015年完工，是馬來西亞集團在印尼首個收費高速公路。