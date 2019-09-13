黑幫爭地盤 警逮2人起短鎗







（巴生13日訊）一批私會黨徒為了爭奪地盤引發紛爭，糾眾在半夜時段進行談判，甚至還上演武鬥戲碼，結果遭警方聞風突擊現場，聚眾的私會黨成員各個鳥獸四散，警方最後逮捕到2人歸案，並從其中一名嫌犯身上搜到一把短槍。

警方相信，這批私會黨徒活躍於雪州巴生和蒲種，可能涉及到收取“保護費”。

巴生南區警區主任三蘇阿馬在刑事調查組主任黃永昌陪同下召開記者會。他說，這起案件於上周四淩晨3時30分，發生在巴生快樂花園的游樂園。

他指出，當時警方接獲居民投報，稱該處聚集一群鬧事的人，因此警方迅速趕到現場展開突擊行動，結果這群私會黨成員看見警方後就鳥獸四散，不過警方依然逮捕到其中2人。

贓車起獲巴冷刀5子彈

他透露，警方也在逮捕行動中，扣押2輛轎車，其中1輛國產轎車是今年7月在梳邦報失的車輛。警方也從轎車上起獲4把長型巴冷刀、兩把小刀、四雙手套以及5枚子彈。

他說，警方初步調查，這群人相信涉及到私會黨，為了爭奪地盤引發紛爭，糾眾在半夜時段進行談判，過程中其中一名嫌犯在紛爭中，被短槍的槍柄打傷頭部。目前被捕的2名嫌犯尚在延扣助查中。

三蘇阿馬說，警方將繼續追緝涉案的另外8到10人下落。

他披露，2名嫌犯年齡介於30歲至40歲，其中一人是本地印裔男子，另一人則是印度籍男子。其中本地印裔嫌犯是罪案慣犯，擁有10項犯罪記錄，包括打搶、破門爆竊、擁毒、傷人和偷竊交通工具等。

他說，隨著這2名嫌犯落網後，警方將援引1971年軍火法令第8條文（非法持有軍火）和刑事法典第148條文（持械騷擾）調查此案。