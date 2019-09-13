租3店屋搞網賭 日賺5千萬 36人落網





（吉隆坡13日訊）非法網絡賭博集團租下3間店屋底樓的半間店面後，於3個星期前開始進行網賭活動，每日收入為3000到5000令吉，最終被警方識破上門取締，共有8名外籍男看場員及28名賭客落網。

警方逮捕這批人時，起獲56台手提電腦、3台數據機（modem）、一台路由器（router）及1212令吉現金。

武吉阿曼反風化、肅賭及私會黨取締組（D7）主任拿督羅海米說，警方是於昨日傍晚6時10分，在蒲種英達花園突擊了3間店屋單位，逮捕8名外籍看場員，包括6名印尼女子、一名印尼男子及一名巴基斯坦男子。

“另外落網的28名男賭客，包括13名巫裔、6名印裔、3名華裔、4名印尼、一名緬甸及一名印度；所有落網者年齡介於21至65歲。”

他說，警方調查顯示，3個遭突擊的單位剛開始操作3個星期，都是坐落在同一排4層樓店屋底樓的半間店面，樓上都是住家。這個非法網賭集團是使用手提電腦來進行網賭，客戶將會被提供網站登錄密碼及賬號，然後登入指定的網站來進行各種網絡賭博活動。

羅海米透露，警方援引1953年公開場所賭博法令第4（B）（a）及第6（1）條文、1963年移民局法令第6（1）（c）（非法逗留）、第15（1）（c）（逾期逗留）以及第55（B）（聘請非法外勞）條文調查。目前所有嫌犯仍被延扣。