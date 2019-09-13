往銀行存款遇匪 越女血汗錢被搶







（波德申13日訊）越南女子打算把工作多個月的儲蓄存進銀行，豈料途中被華裔男子搶走，損失1萬9500令吉。

警方接獲投報後立即展開追緝行動，並成功逮捕一名33歲的華裔男子，較後從男子身上起獲逾千令吉現款以及越南盾。

波德申警區主任艾迪山指出，此案是於9月2日在蘆骨一間面包店前發生，該名越南女子遭一名騎著摩多的男子持刀搶劫。

警方過後展開調查行動，並於上周二（10日）下午5時許，在蘆骨宏願花園逮捕了該名華裔男子，除了起獲個人衣物，同時也起獲一輛普通轎車，惟男子幹案使用的小刀則不翼而飛。

艾迪山說，經過警方初步調查，男子之前有一項毒品前科，尿檢也呈陽性，男子目前已延長扣留6天，以協助調查。

另一方面，艾迪山也說，警方也偵破2宗毒品案件，分別發生在瓜拉寧宜及甘榜斯里魯沙。

他指出，首宗案件是於9月9日晚上9時許，在瓜拉寧宜發生。警方在突擊一個住家時，逮捕一名58歲的巫裔男子，並起獲8包冰毒及13包海洛因，價值2萬令吉，警方同時也起獲一輛摩多及身份證。

經過警方調查，該名男子是負責在亞羅亞也及森州一帶售賣毒品，至今已經活躍了2個月。男嫌犯之前也曾經有20項犯罪前科，其中6項是毒品罪案，另外14項則是刑事罪案。

他說，另一宗案件則是於昨日上午9時發生，警方共逮捕了3名男女，分別為一對巫裔男女及原住民，警方也起獲了價值500令吉的海洛因及病毒，3人目前已經被延長扣留7天。

艾迪山補充，警方於8月28日晚上11時許接獲一名男子投報，揭發兄長毆打弟弟的事件，導致弟弟幾乎暈倒在現場。警方之後逮捕該名42歲的印裔男子，並援引刑事法典第324條文（持武器傷人）調查此案。