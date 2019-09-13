車禍引發馬路追逐戰 2涉案者尿檢錄供

（馬六甲13日訊）疑剎車器失靈，一名華裔廚師昨午開車時兩度撞及前方轎車，結果惹對方不滿，引發追逐事件，最終廚師駕駛的休旅車撞到另一輛轎車而被截停。事後網絡流傳涉案者身上衣物血跡斑斑的畫面，相信曾引發一場爭執。

馬六甲州交通調查及執法主任哈山巴斯里表示，這起意外於昨日下午約3時15分，發生在峇株安南一帶。根據警方的調查，37歲任職廚師的華裔男子，當時開著本田休旅車，在途經拿督末京路某油站附近時，相信剎車器失靈，曾兩度撞到前方的第二國產轎車。

他說，被撞的轎車司機及乘客之後與該名男子展開追逐，男子所駕駛的休旅車途經附近一家超市時一度逆道而行，最後撞及一輛日產轎車。

據了解，該名男子相信曾企圖逃跑，但被追逐而來的第二國產轎車攔截，也再次撞上對方轎車。第二國產轎車的乘客企圖搶走休旅車的鑰匙，雙方發生爭執。

哈山巴斯里說，涉案廚師的胸口處受傷，第二國產轎車的乘客則手部受傷，日產轎車司機無恙。

警方接獲投報後已展開調查，已將涉案轎車送往電腦驗車中心，並安排涉案者到警局錄取口供，也對兩名涉案者進行尿液檢測。

目前警方援引1987年陸路交通法令第42(1)(A)及45條文展開調查。

甲中央警區主任阿夫占受詢時表示，警方也將援引刑事法典第323條文及427條文，即蓄意傷人及惡作劇角度，展開調查。