檳15年後重估產業年值 高樓門牌稅77%漲少





（檳城13日訊）檳州地方政府明年進行產業估值年值，以致所須繳交的門牌稅額增加，引起納稅人激烈反彈。檳州地方政府、房屋、城市及鄉村規劃委員會主席佳日星今日出面“滅火”，他解釋，檳州政府是隔了15年後再重估產業年值，漲幅也不大，77%的高樓單位業主的門牌稅漲幅少過50令吉。

他說，檳州政府最後一次重估產業年值是在2005年。再加上，檳威兩地地方政府在今年的預算案都出現赤字，為了增加地方政府的收入，檳州行政會議在7月19日開會後，決定批准檳島市政廳及威省市政局的申請，以重新評估產業年值。

檳隔15年後重估產業年值

他說，減少預算赤字，也是確保未來能落實更多公共計劃。佳日星今日召開記者會時強調，在地方政府法令137（3）條文下，地方政府必須每5年重新修訂產業年值，但檳州過去15年從未調整產業年值。根據檳威兩地地方政府的2019年財政預算案，檳島市政廳出現9461萬令吉的赤字，威省市政局則出現2476萬令吉赤字，提高收入是減少赤字的不二方法，而提高門牌稅就是其中一個增加地方政府收入的可行之計。“目前，檳島市政廳所需承擔的開銷相比2005年增加了291%，即1963億9100萬令吉，而威省市政局所承擔開銷相比2005年增加了784%，即107億令吉。”

他披露，根據檳島市政廳及威省市政局的產業估價局重新評估的2020年產業年值，它將為檳島市政廳增加5433萬8822令吉的收入，而威省市政局將增加3974萬3077令吉的收入，但這些收入仍無法完全支付開銷。

“2020年產業年值重新評估後，檳州所有產業門牌稅將調漲，但漲幅則根據產業類型、大小及地點來定。”他舉例，檳島有10萬1026單位公寓或高級公寓，但不是每間公寓面積都一樣，公寓的大小及地點是決定門牌稅漲幅的關鍵考量，較大的公寓所需給的門牌稅就更高，普通的則漲幅少於50令吉。他指出，地方政府向產業業主收取門牌稅的收入最終也是回饋予民，因為地方政府將利用這筆收入進行清潔環境、提升道路及基本設施。

他也坦言，相比其他州屬，檳州的門牌稅算是很低。

業主下月14前可投訴

佳日星說，若業主對2020年產業年值的調整有不滿，可在10月14日前到光大12樓或威省市政局大廈10樓投訴。

出席者尚有檳島市政廳秘書阿南、檳島市政廳產業估價局主任蔣志鴻、威省市政局主席拿督羅查里、威省市政局產業估價局主任納西爾等。

佳日星也宣布，國家元首已在本月10日御准威省市政局升格為市，為此本月16日將舉行升格儀式，屆時檳州元首將蒞臨主持升格儀式。