【巫伊穆斯林團結大會】諾萊妮抨常U轉 騙人民 希盟作風像反對黨

（吉隆坡13日訊）巫統婦女組主席拿督諾萊妮指出，希盟政府的行事作風像是反對黨，她寄望巫統及伊斯蘭黨的合作，能在來屆全國大選再次將希盟變成反對黨。

她抨擊希盟政府是常U轉及欺騙人民，大選時的承諾就像“天空與星星”，成為政府後卻無法一一落實。

她今日在巫伊穆斯林團結大會上與伊黨婦女組主席努麗達進行知性論壇時說，兩黨婦女組聚集在一起舉辦論壇，證明了穆斯林團結也可從女性開始做起。

指政府挑戰我國和諧

她並不認同馬來人懶惰的言論，而且不認為馬來人懶惰，因為全馬有許多商家是馬來人。

“以前國民都和諧共處，現在的政府卻在挑戰我國的和諧。當我們不和諧時，他（政府）又再次干擾團結，到底真實的目的是什麼？”

她也質疑針對“優先購買穆斯林產品運動”提出的批評，因為這項運動早已開始，初時因為穆斯不團結而不見成效，如今斯林團結一致，這項運動才能成功。”

“這些批評聲音之所以存在，是因為這項運動對希盟造成了挑戰。”

她強調，兩黨的團結並不意味著其他族群會被邊緣化。

論壇主持人巫統婦女組理事拿督瑪詩達指出，優先購買穆斯林產品並不意味著其他族群的產品會被杯葛，華人和印度人的產品同樣能夠購買。

努麗達：希盟執政前後言行不一

伊斯蘭黨婦女組主席努麗達表示，希盟政府執政前後言行不一致，執政前高喊要廢除大道過路費及降低油價，執政後卻沒有落實，令人民感到受騙。

她也列舉一系列導致伊巫必須團結的時下課題，包括希盟政府執政不到100天，還未完成各種承諾，就開始出現《消除一切形式種族歧視國際公約》（ICERD）、《羅馬規約》（Statut Rom）、驅逐印度伊斯蘭傳教士扎基爾奈克及倡議“同性戀、雙性戀及跨性別者”（LGBT）的女權遊行等。

就巫伊合作大選後誰任相 諾萊妮指競選期會公佈

巫統婦女組主席拿督諾萊妮指出，巫統和伊黨將在下屆全國大選競選期間，公布一旦執政後的首相人選。她說，由兩個最大在野政黨即巫統與伊黨促成穆斯林團結，對希盟是極大衝擊，因而做出種種挑釁動作，以挫敗巫伊合作。

她今日在穆斯林團結集會上的巫統婦女組和伊黨婦女組聯合記者會上，針對行動黨依斯乾達公主城國會議員林吉祥質疑巫伊一旦贏得大選後的首相人選，受媒體詢問時如此回應。

“為何一直在想反對黨沒有首相人選，難道希盟已經知道本身將會只當一屆政府嗎？”

受詢及歷史上伊黨曾遭巫統唾棄，而今兩黨合作是否將導致伊黨最終被利用時，伊黨婦女組主席努麗達上議員表示，巫伊的合作不但有原則，也符合上蒼和可蘭經的要求，所以伊黨不懼怕別人的指控。

她稱，在歷史上巫伊兩黨曾經合作，也曾像兄弟般爭吵，過後又和好如初。

她說，這兩天的穆斯林團結集會，該婦女組希望實現3點宗旨即一、能促進兩黨臂膀組織，更緊密的合作，為大馬人民尤其是女性提供更佳的服務；二、取得全國人民的對巫伊兩黨的支持，以重奪布城政權，讓伊斯蘭─馬來人重拾執政的主要支配權；三、讓伊黨婦女組能進一步擴大聖潔伊斯蘭的宣傳。