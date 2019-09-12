阿菲夫：檳私立醫院應勸外國病人 患肺癆別來就醫

（檳城12日訊）檳州衛生委員會主席阿菲夫說，州內私立醫院應勸告其外國代理或對應單位告知有關國家的病患，若被疑患上結核病（肺癆），那就不應到檳州求醫。

“若這些外國病人還是堅持前來檳州就醫，他們不只把病菌曝露於整架飛機（乘客與機組人員），甚至任由病菌曝露在入境機場及所使用的公共交通工具里，進一步把當地民眾陷於感染病菌的風險之中。”

“我們不要這樣的事情發生，希望私立醫院扮演角色，向外國病人傳達這項訊息，即若懷疑本身患上肺癆，就請別來檳城求醫，最好就是在自己的國家就診。”

他說，檳州所面對的威脅是帶有肺癆的外國人到檳州求醫，但根據國際指南，這些患者根本就不應該出國，而應該在本身國家接受治療。

“然而，基於後勤問題及安排，我們無法在入境處確定對方是否患有肺癆。”

阿菲夫週四在記者會上強調，肺癆不只發生在檳州，全國亦然，而他早前之所以不突出談論這項課題，是為免新聞見報後，人們以為肺癆只在檳州發生。

“所有衛生診所都可替病患檢測是否罹患肺癆，而此病癥屬慢性疾病，癥狀包括消瘦、長時間咳嗽、身體部位現腫塊等。”

此外，詢及恆毅中學的學生日前分批到醫院接受肺部X光檢查的結果時，阿菲夫說，肺癆檢測需時進行，而且需要至少數周時間才能作最終確認。

至於日前病逝的恆毅女學生是否因患肺癆而去世的問題，他則指須由州衛生局提供最終報告方能確認其死因。