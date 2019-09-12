劉偉強：審查現有法令 明年設司法委員會

（吉隆坡12日訊）掌管法律事務的首相署部長拿督劉偉強指出，政府將於明年成立一個司法委員會，展開司法改革包括審查現有的法令。

他補充，政府已完成有關司法委員會的白皮書，也諮詢了相關單位如大馬律師公會。

他今日出席人權委員會20週年紀念活動後表示，成立司法委員會的法案在獲得內閣審核之後，將在明年提呈國會通過。

他說，大馬是英聯邦國家中沒有這個委員會的國家之一，政府希望能在大馬成立這個委員會。

“委員會可以由退休的高級法官擔任主席，並由法律執業者協助。”

他表示，政府將把司法委員會的建議書呈交總檢察通過，然後呈給部長以呈上內閣討論批准，之後再呈交給國會辯論通過。

廢除強制死刑法案 下月呈國會

在10月7日至12月5日召開的國會下議院會議上，政府將提呈廢除強制性死刑法案，以及重新提呈2018年反假新聞（廢除）法案。

劉偉強表示，政府已成立一個由前任首席大法官為首的特別工作隊，以研究強制性死刑的替代判決，同時，工作隊將審議罪行的嚴重性、對受害者的影響和福利。

至於2018年反假新聞（廢除）法案，他說，自從被上議院駁回後，一年的冷靜期已過，政府需要根據聯邦憲法第68條款，重新在下議院提呈這項法案，再次進行辯論，然後再提呈到上議院通過。

反假新聞法案是於去年8月16日在下議院通過，但在9月12日國會上議院尋求二讀通過時，被反對黨上議員以28票對21票駁回，當時有8名上議員起身要求主持會議的主席記名投票。