女債仔淪錢騾 澳門騙局成員做阿窿





（吉隆坡12日訊）一名31歲華裔女銷售員透過臉書向大耳窿借貸1000令吉周轉，大耳窿以方便還債為由，要求她開銀行戶頭並把銀行卡交出來，之後卻被銀行告知其戶頭涉及非法資金交易轉帳，而遭到凍結，因而才驚悉她的戶頭被對方用於電話詐騙勾當，讓她淪為錢騾；警方接獲女事主投報，追查後揭發這夥犯罪集團涉及澳門騙局、非法借貸和不存在貸款，受騙者已有72人，詐騙金額達29萬9570令吉。

吉隆坡副總警長拿督羅斯蘭今天在記者會上說，警方於本月5日接獲這名31歲女事主的投報，經過追查及逮捕7人後，才揭發本地澳門騙局集團成員兼職大耳窿。

他指出，這名女事主是透過臉書向大耳窿借貸1000令吉周轉，並於7月在增江地區與一名嫌犯見面交易，之後嫌犯以方便還債為由，要求她開銀行戶頭並把銀行卡交出來，事主便將銀行卡交給嫌犯，之後卻被銀行告知其戶頭涉及非法資金交易轉帳，而遭到凍結。

銀行卡被利用轉賬非法資金

他說，警方接獲事主報案後，並於本月10日在增江、大城堡和蕉賴斯里英達花園，陸續逮捕6名華裔（21至42歲）包括28歲華裔主嫌，以及一名負責收集銀行卡的旁遮普裔男子（26歲），並在行動中起獲72張提款卡、58張新SIM卡和13台手機。

羅斯蘭說，警方調查發現落網嫌犯不僅涉及非法借貸，也涉及澳門騙局和不存在貸款活動。警方相信嫌犯們已活躍犯案3至6個月，涉及11宗發生在雪州、吉隆坡、吉打、彭亨、檳城和砂拉越的詐騙案。

他說，主嫌擁有6項毒品前科，餘者則無任何犯罪紀錄。

羅斯蘭指出，隆警目前僅接獲上述一宗投報，但鑑於起獲銀行卡的數量，相信受騙者有72人。目前警方援引刑事法典第420（詐騙）條文調查此案，並延扣7人助查制明天。