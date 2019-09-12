連累鄰居失家園 精神病漢玩火燒屋













（勞勿12日訊）繼林明大火災燒毀30店屋之後，勞勿一名疑患有精神疾病的50餘歲獨居男子相信在家裡玩火釀禍，不但燒掉了自己的住家，還連累屋後和屋旁鄰居痛失家園。

雙溪蘭新村山背區昨晚發生大火，燒掉了兩間木屋和一間半磚屋，除了疑是縱火的男子之外，兩個家庭共4人也無家可歸。

痛失家園的居民為門牌228號的陳顯洲、233號已故王樹森（現住單身事主）和234號王銀的住家。

大火於昨晚8時35分左右，在233號住家處冒起，火勢迅速蔓延至前後兩間住家，短短一小時就把2間木屋燒成廢墟，234號半磚屋只剩下磚牆和部份廚房用具。

事發時，233號住家傳出數聲爆炸巨響，沖天火舌嚇壞住在附近和在場的村民。雙溪蘭志願消防隊和鄰村雙溪吉流志願消防隊接獲投報後趕到現場灌救，在勞勿的消防員到來時成功控制火勢。

肇事男子有玩火前科

大火於9時30分左右被撲滅。這場大火造成損失約50萬令吉。

被指引起火患的男子事後穿著內褲呆坐在路旁，旁人聲聲指責他害人不淺，他較後由到場的警員帶上警車載走。

勞勿警區主任卡瑪阿朱拉今日證實，該男子因為被責罵而顯得語無倫次，目前被扣留在文冬醫院精神科病房。

村民指出，肇事男子有多項玩火前科，是一枚計時炸彈，並於昨晚引爆。

“在上個星期，他還把電視機搬到車房處焚燒。”

都賴區州議員鄒宇暉、勞勿縣長拿督沙希和勞勿福利局局長羅海達昨晚到場慰問災黎。

【災黎有話說】

家被燒剩磚牆

“昨晚大約8時35分發生大火，當時我剛好煮好菜捧出廚房，想吃飯時聽到屋外傳來聲響，出外查看時警見隔壁住家燒個通紅。”

“我家也被燒得只剩下磚牆，家具和金錢損失超過10萬令吉。”

“肇事者在上個星期有玩過火，我們報警要求把他帶走，但是警方沒有這麼做，昨晚釀成大禍。”

只來得及駕車走

“火災發生時，我在屋內剛剝好榴槤，突然間看到屋前火光沖天，我趕緊跑出外把車駕離車房。”

“火勢過猛，我只來得及把一輛車駕出，另外一輛被大火吞噬了。”

“大火把屋內的東西和文件燒個精光，幸好妻子和兩名兒女沒事。”

水壓不足阻救災

“昨晚8時許我們在雙溪蘭觀音廟開會，突然接到消息指村內發生火警，整班人馬上趕到現場協助救火。

“我們在救火時遇到水壓偏低問題，消防水籠頭水壓不足的問題，救災工作變得困難，幾經辛苦才控制火勢，消防員到場之後才把餘火撲滅。”

“我們希望更多年輕村民加入志願消防隊，重整消防隊伍保衛新村，避免讓火魔奪走村民的生命財產。

“國州議員也應協助提升志願消防隊，加強救火效率，同時要施壓水務管理公司解決水壓的問題。

“村民也要關註消防水籠頭的安全使用，不要為了個人利益而破壞消防栓。”

鄒宇暉：設委會助災民 交福利協會救災籌款

都賴區州議員鄒宇暉對火災的發生感到痛心，他說，國州議員團隊已針對這次的火災進行討論，兩方面迅速達到共識，交由勞勿福利協會進行救災籌款。

鄒宇暉今日宣布撥款1萬令吉，勞勿區行動黨捐5000令吉和行動黨雙溪蘭支部捐3000令吉予勞勿福利協會，作為籌款首批基金。

他說，行動黨雙溪蘭支部主席李坤南將召集村民成立救災委員會，以快速協助災黎度過難關。

鄒宇暉也提到，水壓問題是勞勿各區面對的問題，在火災發生時會造成救災困難。

“我一直在跟進勞勿水壓的問題，尤其是消防水籠頭水壓問題，我將會和彭亨水務管理公司詳談，尋找方法來提升消防栓的水壓。”