藉漁夫之名販運人蛇 4舵公人蛇落網









2名舵公協助2名人蛇登陸玻璃市港口非法碼頭，遭玻州移民局執法組攔截，進而揭發販賣人口集團販運羅興亞人蛇的方法。

羅興亞人蛇一般乘坐大漁船從孟加拉南下遷移，來到泰國或馬泰邊境海域，再移至舢板，由舵公駕駛淺灘也能啟動的鱷魚尾引擎（enjin ekor biawak），載送到我國的港口登陸。

玻州移民局局長峇斯里不排除今年3月1日，以及4月8日凌晨在玻璃市新港登陸的羅興亞人，是以這種方法上岸。

他解釋，鱷魚尾引擎馬力強勁，能在淺灘操作，所以舢板在退潮後也能在淺水泥沼行駛，很容易就能避開從後追捕的執法船隻。

峇斯里說，該局接情報後，昨早在玻璃市港口甘榜詩布朗杜比一座非法碼頭埋伏，發現3名男子即1名本地中年及2名緬甸籍羅興亞青年正在登陸，執法組立即捉人，也連同還坐在舢板上的舵公也一併擒拿。

被稱為“Mid Gajah”的泰國男子（50歲）及“Mubin”的本地男子（57歲）所使用的舢板有泰國漁船註冊號碼，因此當局相信他們假借漁夫之名，實際上專門協助販運人蛇。

執法員調查發現，舵公持合法的馬泰邊境通行證，而助手則有大馬卡，不過他倆都用非法途徑，帶著無合法入境文件的羅興亞人非法登陸。

該局援引2007年反販賣人口及反販運移民法令第26A條文，調查泰國男子及本地男子，2名緬甸羅興亞人則咋i1959/63nian第6（1）（c）條文下被調查。

3月1日有一批34名年齡介於3歲至54歲的婦孺上岸；4月8日，則有41名羅興亞男子，年齡介於14歲至33歲，從玻璃市港口海域一帶，分散登陸大馬。