為了愛郎借阿窿 女子拍裸照抵債 歐巴騙財騙色

（吉隆坡12日訊）單身女郎為愛癡狂，甘心為僅有過一面之緣的韓國“歐巴”向多組大耳窿借貸，前後繳付2萬7000令吉的多種手續費用，卻分文未得，還為了抵銷500令吉債務遭大耳窿拉到酒店拍下裸照及威脅發生關係；儘管女子家屬已代為償還5萬令吉款項，大耳窿仍無止境索求，債務就像無底洞般一直填不滿。

女事主李小姐（33歲，無業人士）指出，3個月前他透過熱門交友軟體認識一名外形俊俏的李姓韓國男子，對方自稱是韓國人，目前定居在英國，從事石油天然氣領域的工作，也協助父親打理在英國的生意。

兩人迅速墜入愛河，男子更在今年6月6日來馬和她見面，讓女郎認定對方是真命天子進而與他發生親密關係，對方也答應將在9月30日來馬向她求婚，帶她到倫敦組織幸福家庭，還約定好今年聖誕節到曼谷遊玩。

李小姐週四在馬華公共服務與投訴部主任拿督斯里張天賜陪同下召開記者會表示，李姓男子不久後就開始借錢，要求她匯款9000令吉到指定戶頭協助他在大馬采購化學原料到英國，李小姐為了湊錢給情郎，不惜主動獻議向大耳窿借貸。

她說，她在7月透過臉書找到借貸公司，兩名分別叫“Apple”和“Jessie”的女子隨後聯繫她，表示可以各借出1萬5000令吉，共3萬令吉給她，然而，錢未到手，兩女卻不斷要求她繳付各種手續費、律師費、所得稅等費用，並威脅不繳付的話就會面臨牢獄之災。

堅信與韓國情朗真心相愛

為了籌集這些費用，李小姐再度向六組大耳窿借貸1萬4000令吉，並各別繳付了1萬6000令吉給“Apple”及1萬1000令吉給“Jessie”，然而，她一分錢也拿不到，反而欠下多組大耳窿債務。

她表示，她原本從事銷售工作，由於大耳窿不斷到工作地點騷擾，逼使她在8月辭職，其中一名大耳窿在8月杪更將她帶到酒店，逼迫她拍攝裸照。

據了解，李小姐只想向對方借500令吉，對方只要她拍裸照就能一筆勾銷，她沒有多想便答應隨對方到酒店，對方拍攝裸照後一度脅迫要與她發生關係，但她強烈拒絕。最終，李小姐只獲得100令吉，而且還被拍了裸照，得不償失。

走投無路之下，李小姐向家人坦承所有事情，父親也代她償還了5萬令吉債務，然而，仍不斷有大耳窿繼續追債，就連李小姐也表示不記得自己向多少組大耳窿借貸。

儘管如今債務纏身，個性單純的李小姐仍堅持與韓國情郎之間是真心相愛，不認為對方是愛情騙子，也堅信對方將會依約在9月30日來馬向她求婚，給她幸福美滿的生活。

借3萬卻付了2.7萬 女事主分文未得

張天賜指出，他將協助女事主約見所有大耳窿，以便釐清究竟這些債務是如何累積。

“女事主只是想要藉3萬令吉，卻付了2萬7000令吉，還一分錢都拿不到，我也搞不清楚是怎麼回事，我會叫那些大耳窿全部過來，一起坐下釐清這些債務。”

他表示，女事主，太容易相信他人，別人要求她拍裸照抵銷500令吉，她也照做，最後只拿到100令吉，還不知道被帶去哪家酒店。

他對女事主與情郎之間的愛情也不置可否，但相信李姓男子在9月30日求婚日肯定不會現身。

他提醒民眾尤其是女性，在網絡交友時務必提高警惕，以免遇到愛情騙子導致人財兩失。